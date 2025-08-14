Трамп налаштований на «хороший результат» зустрічі з Путіним

Лідер США не виключив, що у випадку провалу переговорів може ввести санкції проти Росії.

Президент США Дональд Трамп заявив, що під час завтрашньої зустрічі з Володимиром Путіним на Алясці налаштований на позитивний результат, цитує Sky News.

«Ми зробимо все можливе, і я думаю, що врешті-решт нас чекає хороший результат», — сказав лідер Штатів.

Трамп оцінив ймовірність провалу зустрічі у 25%, пояснивши, що головною метою переговорів вважає організацію другої зустрічі за участю президента України Володимира Зеленського для укладення угоди, порівнявши цей процес із «шаховою партією».

За словами президента США, майбутнє домовленостей може включати «взаємні поступки у питаннях кордонів і територій». Він додав: «Є 25% імовірності, що ця зустріч не буде успішною. У такому разі я повернуся, щоб керувати країною, і за шість місяців ми знову зробимо Америку великою».

Трамп не виключив, що у випадку провалу переговорів може ввести санкції проти Росії.

Він також заявив, що Путін «хоче цього» і за умови успішної зустрічі планує одразу зв’язатися із Зеленським та європейськими лідерами для організації переговорів у «трьох можливих локаціях», серед яких залишається варіант із зупинкою на Алясці.

Трамп підкреслив, що не обговорюватиме можливість надання Росії «економічних стимулів» для припинення війни в Україні, щоб «не грати на публіку», але зазначив, що Росія має «величезний потенціал» і «дуже прибутковий бізнес нафти та газу».

Коментуючи питання про можливу спільну пресконференцію з Путіним, президент США сказав: «Я збираюся провести пресконференцію. Не знаю, чи буде вона спільною — ми навіть не обговорювали цього. Думаю, було б добре спершу зробити спільну, а потім розійтися».

Він наголосив, що в будь-якому разі виступить перед журналістами, навіть якщо переговори завершаться безрезультатно.