«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
У Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
ЕксклюзивУ Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Епіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
Новини компанійЕпіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
РЖД у вогні
РЖД у вогні
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ГоловнаПолітика

Угорщина обурилась українським ударом по нафтопроводу “Дружба”

Сіярто закликав Україну не ставити під загрозу безпеку енергопостачання Угорщини.

Угорщина обурилась українським ударом по нафтопроводу “Дружба”
Петер Сіярто

Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто відреагував на український удар по станції нафтопроводу "Дружба" у Брянській області РФ.

Він написав, що Угорщина наразі є постачальником електроенергії номер один для України, і без цієї країни “енергетична безпека України стала б досить нестабільною”. 

“У зв'язку з цим, останній напад України на нафтопровод “Дружба”, який постачає нафту до Угорщини і таким чином відіграє ключову роль в енергетичній безпеці нашої країни, є особливо обурливим”, - наголосив глава МЗС Угорщини

Він закликав Україну не ставити під загрозу безпеку енергопостачання Угорщини та припинити атаки на шляхи транспортування енергоносіїв до Угорщини “у війні, до якої ми, угорці, не маємо жодного стосунку”.
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies