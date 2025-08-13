Угорщина обурилась українським ударом по нафтопроводу “Дружба”

Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто відреагував на український удар по станції нафтопроводу "Дружба" у Брянській області РФ.

Він написав, що Угорщина наразі є постачальником електроенергії номер один для України, і без цієї країни “енергетична безпека України стала б досить нестабільною”.

“У зв'язку з цим, останній напад України на нафтопровод “Дружба”, який постачає нафту до Угорщини і таким чином відіграє ключову роль в енергетичній безпеці нашої країни, є особливо обурливим”, - наголосив глава МЗС Угорщини.

Він закликав Україну не ставити під загрозу безпеку енергопостачання Угорщини та припинити атаки на шляхи транспортування енергоносіїв до Угорщини “у війні, до якої ми, угорці, не маємо жодного стосунку”.