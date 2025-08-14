​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
Зеленський прибув на Даунінг-стріт у Лондоні, де зустрівся з Кіром Стармером

Предмет переговорів наразі невідомий.

Стармер та Зеленський на Даунінг-стріт, 14 серпня 2025
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 14 серпня, президент України Володимир Зеленський прибув на Даунінг-стріт у Лондоні, де зустрівся з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, передає Sky News. 

Вони обійнялися та потиснули один одному руки, ігноруючи запитання журналістів, перш ніж зайти всередину.Для президента України була розстелена червона доріжка.

Даунінг-стріт надала мало деталей щодо того, що обговорюватимуть Стармер та Зеленський під час своїх переговорів, але зустріч відбудеться лише за день до зустрічі Дональда Трампа з Владіміром Путіним на Алясці для обговорення припинення вогню в Україні.
