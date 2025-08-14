NBC: Трамп сказав Зеленському, що не обговорюватиме з Путіним обмін територіями, натомість його мета – припинення вогню

Трамп та європейські лідери погодилися, що припинення вогню в Україні має бути запроваджене до початку мирних переговорів.

Президент Дональд Трамп під час телефонної розмови в середу заявив європейським лідерам, що не має наміру обговорювати будь-які можливі розділи територій на зустрічі з очільником Кремля Владіміром Путіним на Алясці цього тижня, передає NBC із посиланням на двох європейських чиновників та ще три особи, поінформовані про розмову.

Трамп під час телефонної розмови, в якій також брав участь президент України Володимир Зеленський, заявив, що він йде на зустріч з Путіним з метою забезпечення припинення вогню в Україні, повідомили ці джерела.

Трамп та європейські лідери погодилися, що припинення вогню в Україні має бути запроваджене до початку мирних переговорів. Вони додали, що після розмови у деяких європейських лідерів склалося враження, що Трамп не налаштований оптимістично щодо результатів своєї зустрічі з Путіним.

Розмова у середу відбулася за кілька днів до зустрічі Трампа з Путіним, яка запланована на п'ятницю. Європейські та українські чиновники нервували щодо зустрічі президента з російським лідером з моменту її оголошення минулого тижня. Серед їхніх побоювань є те, що Трамп і Путін можуть домовитися про параметри мирної угоди, включаючи територіальний поділ, а потім спробувати тиснути на Україну, щоб вона погодилася на неї. Коментарі Трампа минулого тижня про те, що між Росією та Україною відбудеться «деякий обмін територіями», зокрема, занепокоїли Зеленського та європейських лідерів.

Але два європейські чиновники та ще троє людей, поінформованих про розмову, заявили, що всі лідери погодилися, що Україна має бути включена до переговорів і має вирішувати, які територіальні поступки вона може бути готова зробити. Вони також сказали, що лідери були єдині у своїй думці, що якщо Путін не погодиться на припинення вогню, Трамп, ймовірно, запровадить нові санкції проти Росії.

Ще дві людини, знайомі з розмовою, сказали, що у європейських лідерів залишились позитивні враження щодо планів Трампа щодо його зустрічі з Путіним. Один із них сказав, що досягнення припинення вогню, як очікується, буде пріоритетом для Трампа на зустрічі. Інша особа висловила впевненість, що переговори щодо території України не будуть вестись без участі України.

У відповідь на запит про коментар прессекретарка Білого дому Кароліна Лівітт заявила: «Білий дім не обговорює деталі приватних дипломатичних розмов президента. Однак президент Трамп чітко дав зрозуміти, що хоче покласти край цій війні та зупинити вбивства, і п’ятнична зустріч із президентом Путіним стане важливим моментом у цьому процесі».

У середу після розмови Трамп заявив, що вона була «дуже хорошою», і припустив, що після його зустрічі з Путіним може швидко відбутися ще одна зустріч за участю Зеленського.

«Є дуже висока ймовірність того, що ми проведемо другу зустріч, яка буде більш продуктивною, ніж перша, тому що на першій — я збираюся з'ясувати, де ми знаходимося і що ми робимо», — сказав Трамп журналістам. «Я хотів би зробити це майже негайно, і ми проведемо швидку другу зустріч між президентом Путіним, президентом Зеленським і мною, якщо вони захочуть, щоб я був там».

Президент також сказав, що Росія зіткнеться з «серйозними наслідками», якщо Путін не погодиться припинити війну.Віцепрезидент Джей Ді Венс, який також брав участь у розмові в середу, після цього під час звернення до американських військ на базі RAF Fairford у Великій Британії заявив, що «однією з наших найважливіших спільних цілей безпеки в Європі» є припинення війни в Україні.