Зеленський розповів, як відбувалися переговори України зі США і ЄС перед зустріччю Трампа з Путіним

«Дуже важлива присутність в тому чи іншому вигляді Європи, тому що, зрештою, поки що ніхто, окрім Європи, гарантій безпеки нам не дає», - наголосив глава держави.

Володимир Зеленський розповів про перебіг переговорів України зі США та ЄС перед зустріччю Дональда Трампа з Володимиром Путіним.

Як сказав передає кореспондент LB.ua, сьогодні глава держави на зустрічі з журналістами повідомив, що спецпредставник американського президента Стів Віткофф повідомив про готовність Росії до закінчення війни.

«У нас був дзвінок з президентом Трампом і з деякими лідерами Європи. Упродовж дзвінка був сигнал від пана Віткоффа, який був також на дзвінку, що Росія готова до закінчення війни, до першого кроку, принаймні, до припинення вогню. І що це сигнал вперше від них. І всі під час дзвінка були на позитиві від цього, що є якийсь shift (зміна – Ред.). Був сигнал, що є питання території», - розповів Зеленський.

За словами президента, під час дзвінка він сказав, що «не готовий обговорювати території України, оскільки це виключно питання нашої Конституції».

«І якщо чесно, при всій повазі, я не готовий по телефону обговорювати відповідні питання. Це серйозні питання, які вирішуються на рівні лідерів», - наголосив глава держави.

За словами Зеленського, американська сторона сказала, що «ми передбачаємо формат зустрічей».

«Я сказав, що ми завжди підтримуємо зустрічі, ми готові до дипломатії. Який формат ви бачите? А вони бачили формат двосторонній і тристоронній. У мене були питання: який це двосторонній, як це може бути і як скоро статися, де місце Європи в усій цій конструкції. Це були мої головні питання. Мені сказали, що двосторонній – президент України вже зустрічався з президентом США і що передбачається зустріч президента США з Путіним. І тристороння зустріч, після двосторонньої зустрічі, – Америка, Україна, Росія», - сказав глава держпви.

При цьому Зеленський наголосив: «Для мене дуже важлива присутність в тому чи іншому вигляді Європи, тому що, зрештою, поки що ніхто, окрім Європи, гарантій безпеки нам не дає. Навіть в фінансовому плані, фінансування потреб нашої армії, що є гарантією безпеки».

Зеленський розповів, що він «попросив особисто всіх лідерів, якщо вони не проти, і президента Трампа побудувати нашу дискусію на рівні NSA (радників з питань безпеки — Ред.) онлайн і, якщо знадобиться офлайн», після цього запропонувати інші формати зустрічі.

«Президент США, я йому вдячний за це, сказав: так, я відправлю, NSA-meeting буде, а всі інші зустрічі давайте після NSA-meeting, ок. Після розмов NSA, National Security Advisors, онлайн і в Британії, стало зрозуміло, що те, що звучало по телефону, скоріш за все, не те саме, що Росія передавала американській стороні в двосторонній бесіді», - зауважив Зеленський.