Зеленський обговорив із Спадкоємним принцом Королівства Саудівська Аравія гарантії досягнення миру в Україні

Президент Володимир Зеленський провів розмову зі Спадкоємним принцом Королівства Саудівська Аравія Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом.

Про це Президент розповів у соцмережах.

"Поінформував про контакти з партнерами, нашу дипломатичну роботу для закінчення війни. Фактично цілодобово триває комунікація з лідерами, ми на постійному зв’язку. Зараз настав момент, коли є реальний шанс досягти миру. Але мир повинен бути чесним і стійким, а безпека – гарантованою. Це важливо не лише для України – для кожної європейської країни", — ідеться у повідомленні.

Зеленський наголосив про спільне бачення із принцом щодо небезпеки в будь-яких рішеннях, ухвалених без України та Європи. "Дякую Мухаммаду бін Салману Аль Сауду за абсолютно чітку підтримку цієї позиції та за готовність докласти зусиль заради миру. Домовилися, що наші команди координуватимуть усі необхідні зусилля".

Також сторони говорили про спільні проєкти, які дадуть сили обом державам. "Наші команди працюватимуть над усіма деталями".