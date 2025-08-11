В Україну приїхав глава МЗС Чехії Ян Ліпавський

Це його шоста поїздка до нашої держави.

Сьогодні, 11 серпня, в Україну приїхав міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.

Про це він написав у соцмережі Х.

Ліпавський зазначив, що він вшосте приїхав до України, і що його держава не відмовиться підтримувати українців у війні з РФ.

"У свою шосту поїздку в Україну я прибув із чітким посланням – Чехія не відмовиться від підтримки українців у боротьбі проти російського агресора", – написав він.

Na svou šestou cestu po Ukrajině jsem dorazil s jasnou zprávou – Česko nevzdá podporu Ukrajinců v boji proti ruskému agresorovi. 🇨🇿🤝🇺🇦 pic.twitter.com/84GsfJtUJK — Jan Lipavský (@JanLipavsky) August 11, 2025