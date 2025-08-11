У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ГоловнаПолітика

В Україну приїхав глава МЗС Чехії Ян Ліпавський

Це його шоста поїздка до нашої держави. 

В Україну приїхав глава МЗС Чехії Ян Ліпавський
Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський
Фото: Соцмережа Х Яна Ліпавського

Сьогодні, 11 серпня, в Україну приїхав міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.

Про це він написав у соцмережі Х.

Ліпавський зазначив, що він вшосте приїхав до України, і що його держава не відмовиться підтримувати українців у війні з РФ.

"У свою шосту поїздку в Україну я прибув із чітким посланням – Чехія не відмовиться від підтримки українців у боротьбі проти російського агресора", – написав він. 

  • Нещодавно Ян Ліпавський відреагував на внесення його росіянами у "список русофобів" і зазначив, що "відпочинку в українському Криму жодні заборони Росії не завадять".
﻿
