26 лідерів ЄС схвалили заяву напередодні зустрічі Трампа і Путіна. Орбан її не підписав

26 лідерів Євросоюзу схвалили та підписали спільну заяву напередодні зустрічі американського президента Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан цю заяву не підписав.
Про це пишуть Reuters та The Guardіan.
У цьому документі йдеться про те, що українці повинні мати свободу вирішувати своє майбутнє, і що дипломатичне рішення має захищати українські та європейські інтереси.
"Змістовні переговори можуть відбутися лише за умов припинення вогню або зменшення інтенсивності бойових дій. Ми поділяємо переконання, що дипломатичне рішення має захищати життєво важливі інтереси безпеки України та Європи", – йдеться у заяві лідерів.
Заяву погодили пізно ввечері в понеділок і оприлюднили у вівторок. У документі лідери зазначили, що "вітають" зусилля Трампа щодо припинення війни агресії Росії проти України, але підкреслили, що "шлях до миру в Україні не може бути визначений без України".
"Справедливий і тривалий мир, який забезпечить стабільність і безпеку, має відповідати міжнародному праву, включаючи принципи незалежності, суверенітету, територіальної цілісності та неприпустимості зміни міжнародних кордонів силою", – йдеться у заяві.
Таким чином європейці намагаються впливати на зустріч у п’ятницю, від участі в якій їх усунули. Досі невідомо, чи братиме участь навіть Україна. У понеділок Трамп підтвердив, що він і президент Росії обговорять "обмін територіями".
Президент України Володимир Зеленський відкинув ідею, що Україна повинна погодитися віддати території, щоб домогтися припинення вогню.
Що відомо про зустріч
- Президент США Дональд Трамп вчора обмовився, що поїде до Росії на зустріч з російським президентом Владіміром Путіним 15 серпня. Він також зауважив, що переговори будуть носити попередній характер, а після них будуть зустрічі у двосторонньому і тристоронньому форматах.
- Зустріч планують в американському штаті Аляска. Вона стане першою зустріччю американського лідера з очільником Кремля після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
- Тоді, серед іншого, обговорюватимуться подальші варіанти дій для тиску на Росію. Крім того, планується обговорити підготовку можливих мирних переговорів та пов'язані з цим питання територіальних претензій і гарантій безпеки.
- Генсек НАТО Марк Рютте зазначив, що зустріч на Алясці стане тестом Росії на шляху до завершення війни в Україні.
- Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що у Вашингтоні працюють над організацією зустрічі президента України Володимира Зеленського і президента РФ Путіна. Однак, він зазначив, що "і росіяни, і українці, ймовірно, в кінцевому підсумку будуть незадоволені".