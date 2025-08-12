26 лідерів ЄС схвалили заяву напередодні зустрічі Трампа і Путіна. Орбан її не підписав

У заяві йдеться, що Україна повинна бути вільною у рішеннях щодо її майбутнього.

26 лідерів Євросоюзу схвалили та підписали спільну заяву напередодні зустрічі американського президента Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан цю заяву не підписав.

Про це пишуть Reuters та The Guardіan.

У цьому документі йдеться про те, що українці повинні мати свободу вирішувати своє майбутнє, і що дипломатичне рішення має захищати українські та європейські інтереси.

"Змістовні переговори можуть відбутися лише за умов припинення вогню або зменшення інтенсивності бойових дій. Ми поділяємо переконання, що дипломатичне рішення має захищати життєво важливі інтереси безпеки України та Європи", – йдеться у заяві лідерів.

Заяву погодили пізно ввечері в понеділок і оприлюднили у вівторок. У документі лідери зазначили, що "вітають" зусилля Трампа щодо припинення війни агресії Росії проти України, але підкреслили, що "шлях до миру в Україні не може бути визначений без України".

"Справедливий і тривалий мир, який забезпечить стабільність і безпеку, має відповідати міжнародному праву, включаючи принципи незалежності, суверенітету, територіальної цілісності та неприпустимості зміни міжнародних кордонів силою", – йдеться у заяві.

Таким чином європейці намагаються впливати на зустріч у п’ятницю, від участі в якій їх усунули. Досі невідомо, чи братиме участь навіть Україна. У понеділок Трамп підтвердив, що він і президент Росії обговорять "обмін територіями".

Президент України Володимир Зеленський відкинув ідею, що Україна повинна погодитися віддати території, щоб домогтися припинення вогню.

Що відомо про зустріч