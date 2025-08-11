Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Зеленський обговорив з Прем'єром Індії Нарендрою Моді санкції проти Росії

Індія підтримує мирні зусилля й поділяє позицію "все, що стосується України, має вирішуватися за участі України".

Зеленський обговорив з Прем'єром Індії Нарендрою Моді санкції проти Росії
Ілюстративне фото: прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді і Володимир Зеленський, Київ, серпень 2024
Фото: EPA/UPG

Володимир Зеленський провів розмову із Прем'єр-міністром Індії Нарендою Моді щодо посилення санкцій проти РФ. Моді наголосив, що Індія підтримує позицію "все, що стосується України, має вирішуватися за участі України".

Про це розповів президент Зеленський у соцмережах.

"Тривала розмова з Прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Детально обговорили всі важливі питання і двосторонньої співпраці, і дипломатичної ситуації загалом. Вдячний пану Премʼєр-міністру за теплі слова підтримки наших людей", — ідеться у повідомленні.

Володимир Зеленський поінформував Нерендру Моді про російські атаки на українські міста й села, про вчорашній обстріл автобусної станції в Запоріжжі. "Десятки людей постраждали. Свідомий удар російськими бомбами по звичайній міській забудові. І це в той час, коли нарешті зʼявилася дипломатична можливість закінчити війну. Замість того щоб продемонструвати свою готовність до припинення вогню, Росія показує тільки бажання продовжувати окупацію та вбивства". 

Важливо, що Індія підтримує мирні зусилля й поділяє позицію "все, що стосується України, має вирішуватися за участі України". Адже інші формати не дадуть результату.

Також Зеленський і Моді детально говорили про санкції проти Росії. "Відзначив, що потрібно обмежувати експорт російських енергоносіїв, зокрема нафти, щоб зменшувати її потенціал та здатність фінансувати продовження цієї війни. Важливо, щоб зараз кожен лідер, який має відчутні важелі впливу на Росію, надсилав Москві відповідні сигнали".

Сторони домовилися запланувати особисту зустріч у вересні на Генасамблеї ООН та опрацювати обмін візитами.
