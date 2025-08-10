"Шлях до миру в Україні не може визначатися без України": спільна заява лідерів ЄС щодо миру

Лідери ЄС зробили спільну заяву щодо миру для України напередодні запланованої зустрічі Президента Трампа з Президентом Путіним.

Текст заяви опублікували на сайті Офісу президента України.

Заява Президента Макрона, Голови Ради міністрів Мелоні, Канцлера Мерца, Прем’єр-міністра Туска, Прем’єр-міністра Стармера, Президентки фон дер Ляєн та Президента Стубба щодо миру для України напередодні запланованої зустрічі Президента Трампа з Президентом Путіним

"Ми вітаємо зусилля Президента Трампа, спрямовані на припинення вбивств в Україні, завершення агресивної війни Російської Федерації та досягнення справедливого й тривалого миру та безпеки для України.

Ми переконані, що успіх може забезпечити лише підхід, який поєднує активну дипломатію, підтримку України й тиск на Російську Федерацію з метою припинення її незаконної війни", – ідеться у тексті заяви.

Також зазначається, що лідери ЄС готові підтримувати роботу над миром як дипломатично, так і через збереження суттєвої військової та фінансової допомоги Україні, зокрема через роботу коаліції охочих, а також через збереження та запровадження обмежувальних заходів проти Російської Федерації.

"Ми поділяємо переконання, що дипломатичне рішення має захистити життєво важливі безпекові інтереси України та Європи. Ми погоджуємося з тим, що ці життєво важливі інтереси охоплюють потребу в міцних і надійних гарантіях безпеки, які дадуть Україні змогу ефективно захищати свій суверенітет і територіальну цілісність. Україна має свободу вибору власної долі", – ідеться у заяві.

Зазначається, що змістовні переговори можуть відбутися лише за умови припинення вогню або зменшення інтенсивності бойових дій. Шлях до миру в Україні не може визначатися без України. "Ми залишаємося відданими принципу, що міжнародні кордони не повинні змінюватися силою. Поточна лінія зіткнення має стати відправною точкою переговорів".

"Ми ще раз наголошуємо, що неспровоковане й незаконне вторгнення Росії в Україну є грубим порушенням Статуту ООН, Гельсінського заключного акта, Будапештського меморандуму та послідовних зобов’язань Росії. Ми підкреслюємо нашу непохитну відданість суверенітету, незалежності й територіальній цілісності України.

Ми продовжуємо твердо стояти на боці України. Ми єдині як європейці й рішуче налаштовані спільно просувати наші інтереси. І ми й далі тісно співпрацюватимемо з Президентом Трампом і Сполученими Штатами Америки, а також із Президентом Зеленським і народом України заради миру в Україні, яка захищає наші життєво важливі безпекові інтереси", – наголошують у заяві.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяву європейських лідерів, зазначивши, що "закінчення війни має бути чесним, і я вдячний усім, хто зараз з Україною, з нашими людьми заради миру в Україні, яка захищає життєво важливі безпекові інтереси наших європейських народів". Україна цінує та повністю підтримує заяву Президента Макрона, Голови Ради міністрів Мелоні, канцлера Мерца, Прем’єр-міністра Туска, Прем’єр-міністра Стармера, Президентки Урсули фон дер Ляєн та Президента Стубба щодо миру для України.