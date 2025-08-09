Зеленський обговорив із Прем’єр-міністром Естонії євроінтеграцію України

Президент Володимир Зеленський провів розмову із Прем'єр-міністром Крістеном Міхалом щодо просування євроінтеграції України.

Про це глава держави написав у соцмережах.

"Говорив із Прем’єр-міністром Естонії Крістеном Міхалом. Вдячний за підтримку. Поінформував про нашу дипломатичну роботу з партнерами для закінчення війни та гарантування спільної безпеки", — ідеться у повідомленні.

Зеленський наголосив, що глава естонського уряду поділяє думку, що рішення для безпеки України мають значення для всіх у Європі. Сторони також обговорили справи на рівні Євросоюзу, зокрема ситуацію в перемовинах щодо вступу України у Євросоюз.

"Важлива принципова позиція Естонії щодо справедливих умов руху у Євросоюз для України та Молдови. Не може бути розділень та несправедливості на цьому шляху. Єдність має працювати. Дякую!", — ідеться у повідомленні.