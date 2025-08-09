«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
Сибіга: українці заслуговують на справедливий мир

Україна залишається відкритою до конструктивного діалогу та реальних рішень з повагою до волі нашого народу.

Сибіга: українці заслуговують на справедливий мир
Андрій Сибіга
Фото: МЗС України

Глава МЗС Андрій Сибіга наголосив на важливості для України тривалого миру, який Кремль не зможе зруйнувати.

Про це пише пресслужба МЗС.

"Вже четвертий рік поспіль Україна протистоїть повномасштабній війні Росії на суші, на морі та в повітрі. Ми завдячуємо нашій незалежності мужності наших захисників та стійкості нашого народу", — наголошує Сибіга. 

Глава МЗС наголошує, "українці заслуговують на справедливий мир, заснований на міжнародному праві та повазі до нашої територіальної цілісності та кордонів, визначених нашою Конституцією".

Сибіга додає, Росія не повинна бути винагороджена за початок цієї війни. Незважаючи на невтомні зусилля Сполучених Штатів та постійну готовність України до досягнення справедливого миру, Росія продовжує терор проти цивільних, ігнорує встановлені дедлайни та не виявляє справжнього інтересу до закінчення війни.

"Україна залишається відкритою до конструктивного діалогу та реальних рішень, узгоджених разом з Україною, з повагою до волі нашого народу. Нам потрібен тривалий мир, який не буде зруйнований наступним кроком Москви. Україна готова співпрацювати зі Сполученими Штатами та всіма нашими міжнародними партнерами, щоб разом досягти справедливого і тривалого миру", — ідеться у заяві Сибіги.
