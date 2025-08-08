Президент ПАР розповів Зеленському деталі розмови з російською стороною

Володимир Зеленський провів розмову із Президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою. Глава держави назвав розмову "дружньою, відвертою і про те, як досягти реального миру".

Про це глава держави розповів у соцмережах.

"Поінформував про свої контакти цими днями з Президентом Трампом та європейськими лідерами. Багато вже зроблено. Узгоджуємо нашу спільну позицію з усіма партнерами, і ця позиція має бути сильною. Це про майбутню архітектуру безпеки не лише України, а й Європи та всього світу", — написав президент Зеленський.

Сиріл Рамафоса поділився із Володимиром Зеленським деталями своєї розмови з російською стороною.

"Позиція України абсолютно чітка: шлях до миру має розпочатися з припинення вогню. Ми готові до цього, як і до зустрічей на найвищому рівні в різних форматах. З перших секунд війни ми хочемо її закінчити, бо не Україна цю війну починала. Саме Росія є єдиною причиною затягування і відсутності миру", — наголосив Зеленський.