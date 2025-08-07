Зеленський і президентка Єврокомісії обговорили мирні переговори і вступ до ЄС (доповнено)

7 серпня Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

За словами глави Єврокомісії, вони говорили про події останніх днів.

«Ми обговорили подальші кроки на шляху до мирної угоди через переговори, майбутнє членство України в Європейському Союзі та її відбудову», - зазначила фон дер Ляєн.

Глава Єврокомісії наголосила, що «позиція Європи є чіткою: ми повністю підтримуємо Україну».

«Ми й надалі відіграватимемо активну роль, щоб гарантувати справедливий і тривалий мир», - додала фон дер Ляєн.

Доповнення. Зеленський згодом заявив, що він поінформував очільницю ЄК про свою розмову з Трампом, а також "про наявні дипломатичні можливості".

"Україна прагне реального та чесного закінчення цієї війни, і для нас важливо, що вся вільна Європа – з нами на цьому шляху. Дякую Урсулі за чітке бачення того, що обʼєднана Європа має брати участь в усіх процесах, які стосуються України. Ми вже у перемовинах щодо вступу, і Україна буде частиною Євросоюзу. Євросоюз також матиме велике значення для реконструкції нашої країни після війни, і це один з найбільших за десятиліття економічних проектів для всієї Європи. Тож голос Європи звучатиме у дипломатії", - зазначив український президент.