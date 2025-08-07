Onet: США запропонували РФ не мир, а перемир'я в Україні (доповнено)

Також американці пропонують росіянам фактичне визнання окупованих територій та скасування санкцій, а у перспективі – повернення до енергетичної співпраці, що передбачає імпорт російського газу та нафти.

Путін і Віткофф у Кремлі, 6 серпня 2025

Польський портал Onet повідомляє, що отримав зміст пропозицій, озвучених Путіну спецпосланцем США Стівном Віткоффом.

Зокрема ці пропозиції передбачають встановлення перемир’я в Україні, а не миру.

Також йдеться про фактичне визнання окупованих Росією територій шляхом відкладення вирішення цього питання на 49 або 99 років.

Крім того, за даними Onet, Штати нібито запропонували зняття більшості антиросійських санкцій і в перспективі – повернення до енергетичної співпраці і зокрема імпорту нафти і газу. Доповнення. Але джерела LB, обізнані з процесом переговорів Вашингтона і Києва, заперечили таку можливість.

Серед опублікованих пропозицій немає гарантій щодо нерозширення НАТО (одна з головних вимог росіян). Водночас не йдеться про припинення військової підтримки України.

Зазначимо, що напередодні президент США Дональд Трамп на брифінгу у Білому домі підтвердив інформацію, поширену раніше у ЗМІ, щодо можливості зустрічі з Путіним та президентом України Володимиром Зеленським.