Головне за ніч та ранок п’ятниці, 8 серпня: атака на Київщину, майже 150 боєзіткнень

Нічна повітряна атака, 147 бойових зіткнень, бої на Покровському та Лиманському напрямках, ворожі обстріли.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 147 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку зупинено 42 ворожих штурми.

На Лиманському напрямку окупаційні війська атакували 25 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Зелена Долина, Карпівка, Ямполівка, Колодязі, Торське, а також у бік Серебрянки, Григорівки й Ольгівки.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1040 окупантів, 7 танків, 7 бронемашин. Росія вже втратила в Україні 1061350 військових.

Начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник у Telegram розповів про наслідки російської атаки ударними безпілотниками на населені пункти Бучанського району.

За словами посадовця, внаслідок обстрілу Київщини травмовано трьох жінок - 16, 56 та 80 років. Їхні поранення неважкі, загрози життю немає.

У приватному секторі виникли пожежі, зазнали руйнувань будинки.

Уночі Росія атакувала Україну 108 безпілотниками, ППО збила 82.

Зафіксовано влучання 26 БпЛА у 10 локаціях, а також падіння уламків на 8 локаціях.

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) закликає СБУ надати публічний доступ до матеріалів щодо двох працівників НАБУ, затриманих за підозрою у державній зраді.

Про це на брифінгу заявив директор НАБУ Семен Кривонос, передає кореспондент LB.ua.

«Наразі двоє детективів перебувають під вартою, ще троє — отримали підозри за ДТП. У зв’язку з цим НАБУ проводить два внутрішні службові розслідування», — заявив він.

Джерела "Суспільного" в адміністрації президента США Дональда Трампа стверджують, що Білий дім наразі працює над організацією тристоронньої зустрічі за участі лідерів Сполучених Штатів, Росії та України.

Місце проведення потенційного саміту Трампа, Путіна та Володимира Зеленського наразі не називають. Переговори сподіваються влаштувати вже наступного тижня.

Офіційно речниця Трампа Керолайн Лівітт заявила, що президент "відкритий до спілкування з обома президентами, бо хоче, щоб ця жорстока війна закінчилась". Деталі зустрічі чи зустрічей, якщо вони все ж будуть окремими, у пресслужбі Білого дому обіцяють оприлюднити "в належний час".

Тримаймося!