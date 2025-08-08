У Кропивницькому затримали 47-річного безробітного за підозрою в наведенні ворожих ударів по місту

На Кіровоградщині затримали російського агента, який готував координати для повітряної атаки РФ по обласному центру 28 липня цього року, повідомляє СБУ.

Тоді внаслідок ворожих «прильотів» було пошкоджено будівлі обласної філармонії, місцевого університету та житлові будинки у центральній частині міста.

За матеріалами справи, повітряний удар агресора став одним із найбільших від початку повномасштабної війни. Ворог задіяв дрони-камікадзе типу «Шахед», які були скеровані на об’єкти цивільної інфраструктури Кропивницького за наведенням агента ФСБ.

Як встановило розслідування, фігурантом виявився 47-річний місцевий безробітний, який потрапив у поле зору окупантів через свої прокремлівські коментарі у Телеграм-каналах.

Після вербування він отримав завдання від куратора з ФСБ збирати конкретні геолокації для дронового удару РФ по місту.

Після ворожої атаки по обласному центру фігурант «відзвітував» російському спецслужбісту про її наслідки для коригування повторних та підготовки нових обстрілів.

Одночасно агент відстежував для окупантів напрямки переміщення вантажних ешелонів Сил оборони через територію регіону.

Кіберфахівці СБУ затримали зловмисника «на гарячому», коли він облаштовував «відеопастку» поблизу залізничного об’єкта.

На місці події у нього вилучено телефон із доказами його контактів з ФСБ.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна.