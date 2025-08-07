СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
СБУ затримала двох неповнолітніх за теракт у Житомирі

Їх завербували росіяни; унаслідок вибуху загинула людина.

СБУ затримала двох неповнолітніх за теракт у Житомирі
затримані зрадники

Служба безпеки України та Національна поліція затримали двох російських агентів, причетних до теракту в Житомирі 5 серпня.

Як повідомила СБУ, підрив саморобного вибухового пристрою стався в одному з мікрорайонів міста. Внаслідок вибуху загинув чоловік, ще один постраждалий перебуває у тяжкому стані.

За даними слідства, виконавцями теракту стали 17-річна студентка місцевого профліцею та її одноліток. Обох завербували російські спецслужби через Телеграм, коли підлітки шукали підробіток.

Після інструктажу російським куратором зловмисники виготовили вибуховий пристрій із підручних матеріалів, які купили у магазинах і на ринку. Вибухівку начинили гайками для посилення ураження та спорядили мобільним телефоном з віддаленим керуванням.

Російські спецслужби активували вибухівку дистанційно після того, як через приховану камеру побачили прибуття жертв.

Неповнолітнім повідомили про підозру в терористичному акті, що призвів до загибелі людини. Слідство просить суд узяти фігурантів під варту.

Затриманим загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
