СБУ відреагувала на заяви керівників САП і НАБУ щодо оприлюдення матеріалів у справі про держзраду фахівцями бюро

В СБУ відреагували на вимоги керівників САП та НАБУ оприлюднити матеріали у справі про держзраду фахівцями бюро та наголосила: "матеріали досудового розслідування становлять таємницю слідства"

Про це ідеться у заяві відомства.

"⁠Стосовно тез, що "матеріали кримінальних проваджень не надали НАБУ, а також — ЗМІ": відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства, матеріали досудового розслідування становлять таємницю слідства. Слідчі органи не мають обов’язку розголошувати будь-яку інформацію з досудового провадження поза межами, визначеними законом", — ідеться у заяві СБУ.

У відомстві додають, що усі наявні докази, що підлягають розголошенню, були офіційно оприлюднені СБУ 21 липня, включно з аутентичними аудіо-розмовами фігурантів:

⁠"СБУ та ОГП затримали за підозрою у веденні бізнесу в рф одного із керівників детективів НАБУ"

Фото: СБУ

⁠"СБУ та ОГП викрили чинного народного депутата України у роботі на рф: він мав значний вплив на діяльність НАБУ".

"СБУ та ОГП затримали "крота" фсб у лавах НАБУ: його курував заступник керівника охорони Януковича".

Також, за інформацією відомства, 7 серпня слідчі СБУ надали керівнику НАБУ окрему інформацію та окремі матеріали, які підтверджують обгрунтованість оголошених підозр 2 працівникам НАБУ.

"Весь масив доказової бази буде надано виключно суду — в порядку, передбаченому процесуальними нормами", — підкреслюють в СБУ.

Стосовно заяв про нібито "тиск на певних людей, аби вони свідчили, що в НАБУ дійсно є російські впливи", у відомстві наголошують — "жодного тиску на "певних людей" не відбувається і відбуватись не може. А про вплив на НАБУ нардепа від забороненої в Україні проросійської партії ОПЗЖ Федора Христенка, зокрема, свідчать і аутентичні записи його власних розмов".

У відомстві нагадують, що під час обшуків за місцем проживання нардепа в Україні (в будинку, де зараз мешкають його близькі родичі) виявлено матеріали негласних слідчих дій та анкети детективів НАБУ.

"Тож будь-які заяви представника проросійської партії ОПЗЖ про "небезпеку, яка загрожує життю", вважаємо спробою уникнути кримінальної відповідальності", — додають в СБУ.

Федору Христенку, який від початку повномасштабного вторгнення покинув територію України, заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану) та ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального Кодексу України.

⁠Стосовно того, що нібито "детектива НАБУ Р. Магамедрасулова затримали за документування відомого бізнесмена": усі заяви та чутки про те, що нібито детектив займався документуванням одного з відомих українських бізнесменів, не відповідають дійсності.

Як встановило розслідування, фігурант мав контакти з представниками країни-агресора та виступав посередником у продажі партій технічної коноплі свого батька до рф (республіка Дагестан). "Вивчивши матеріали справи і ґрунтовну доказову базу, суд відправив Р. Магамедрасулова під варту до 16 вересня без права на заставу".

"Будь-які заяви третіх осіб, які свідомо маніпулюють фактами, субʼєктивно оцінюють оприлюднені Службою матеріали, "забуваючи" про торгівлю з рф, є неприпустимими", — наголошують у відомстві.

Магамедрасулову оголошено підозру за ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) ККУ. Його підозрюють у веденні бізнесу в РФ (виступав посередником у продажі партій технічної коноплі свого батька до республіки Дагестан).

Підозру та запобіжний захід у вигляді тримання під вартою отримав також батько співробітника Бюро, громадянин РФ – Сентябр Магамедрасулов.

"Вважаємо розповсюдження нічим не підтверджених маніпулятивних заяв щодо даних резонансних кримінальних проваджень спробою чинити публічний тиск на представників судової гілки влади", — резюмують у Службі безпеки.