На Одещині правоохоронець отримав 4 роки тюрми за спробу налагодити канал переправлення чоловіків за кордон

До оборудки він залучив знайомого військового, який підшукував охочих потрапити до Молдови.

На Одещині правоохоронець отримав 4 роки тюрми за спробу налагодити канал переправлення чоловіків за кордон
Фото: ДБР

Подільський міськрайонний суд Одеської області виніс вирок правоохоронцю, який хотів налагодити канал переправлення чоловіків призовного віку до Молдови. Йому призначено покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

Слідство встановило, що у лютому 2025 року правоохоронець, знаючи прикордонну місцевість та розташування блокпостів, вирішив організувати канал нелегального переправлення осіб через кордон. 

До оборудки він залучив знайомого військового, який підшукував охочих потрапити до Молдови. Організатор мав давати поради, де й коли можна "непомітно" обійти блокпости. За такі консультації він планував брати з однієї людини 1 тис. доларів США.

11 березня правоохоронця затримали під час отримання 2 тис. доларів США за переправлення двох людей.

Суд визнав фігуранта винним за ч. 3 ст. 322, ч. 2 ст. 369-2 КК України (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон, зловживання впливом). Матеріали щодо спільника виділено в окреме провадження. 
﻿
