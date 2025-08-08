У херсонскому районі Корабел кілька днів водопостачання буде за графіком через пошкодження внаслідок обстрілів

Раніше мікрорайон залишився без газопостачання, а через обстріл 6 серпня – і без електрики.

У Херсоні в мікрорайоні Корабел (Острів), через пошкодження ворогом електромереж, водопостачання два дні здійснюватиметься за графіком - з 09:00 до 11:00.

Про це повідомляє Херсонська МВА.

"Через знеструмлення водопостачання у мікрорайоні Корабел 9 та 10 серпня здійснюватиметься за графіком", - ідеться у повідомленні.

Воду подаватимуть з 09:00 до 11:00.

Як повідомлялося, через перші авіаудари росіян по мосту мікрорайон Корабел залишився без газопостачання, а через обстріл 6 серпня – і без електрики та води. Зараз воду намагаються подавати на генераторах погодинно. Назвати терміни відновлення наразі неможливо. Передусім це залежить від безпекової ситуації.

2 серпня 2025 року російська армія скинула на Херсон дві керовані авіабомби, пошкоджень зазнав автомобільний міст, який веде з материкової частини міста до мікрорайону Корабел.

Через посилення атак з боку РФ влада Херсона закликала жителів мікрорайону Корабел евакуюватися у безпечні регіони.