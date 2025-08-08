Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Унаслідок нічної атаки росіян у Бучі на Київщині пошкоджено 7 приватних будинків та дитсадок

У Бучанському районі пошкоджено 21 приватний будинок, господарчі споруди, гаражі, дві недобудовані багатоповерхівки, 10 автомобілів. 

Унаслідок нічної атаки росіян у Бучі на Київщині пошкоджено 7 приватних будинків та дитсадок
мер Бучі Анатолій Федорук
Фото: Скриншот відео

Російські війська безпілотникам атакували місто Буча Київської області, в результаті пошкоджено 7 приватних будинків та дитячий садок.

Про це повідомив мер міста Анатолій Федорук.

"Російська нічна атака по Бучі. Сім приватних будинків та дитячий садочок зазнали ушкоджень. Головне - всі живі", - написав він у Telegram.

За словами Федорука, yа місці працюють рятувальники, поліція та комунальні служби. Людям надається необхідна допомога.

"Росія знову показала, що вона чисте зло. Тероризує цивільних людей, бо іншого не вміє", - наголосив він.

Голова Київської обласної державної адміністрації Микола Калашник уточнив, що в Бучанському районі пошкоджено 21 приватний будинок, господарчі споруди, гаражі, дві недобудовані багатоповерхівки, 10 автомобілів. 

"Ступень пошкодження будинків різний - від вибитих вікон та дверей до часткової руйнації приміщень. З місцевою владою та нашими партнерами вже працюємо над допомогою людям, чиє майно постраждало. Всі оперативні служби на місцях подій", - написав він у Telegram. 
