Протягом дня росіяни атакували три райони Дніпропетровщини

Один чоловік отримав поранення.

Протягом дня росіяни атакували три райони Дніпропетровщини
Архівне фото
Фото: телеграм / Сергій Лисак

Сьогодні, 7 серпня, російська армія атакувала три райони Дніпропетровської області.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

По Нікополю, Мирівській, Покровській, Червоногригорівській та Марганецькій громадах російська армія била FPV-дронами та артилерією.

Побиті два магазини, багатоповерхівка, 10 сонячних панелей, надвірна споруда, гараж, парник і мікроавтобус. 

Крім того, у Межівській громаді Синельниківського району від удару БпЛА постраждав 44-річний чоловік, понівечені авто. У самому Синельниковому пошкоджена адмінбудівля. 

По Грушівській громаді Криворізького району російські військові вдарили дроном, внаслідок чого постраждала інфраструктура.
