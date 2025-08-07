Протягом дня росіяни атакували три райони Дніпропетровщини

Сьогодні, 7 серпня, російська армія атакувала три райони Дніпропетровської області.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
По Нікополю, Мирівській, Покровській, Червоногригорівській та Марганецькій громадах російська армія била FPV-дронами та артилерією.
Побиті два магазини, багатоповерхівка, 10 сонячних панелей, надвірна споруда, гараж, парник і мікроавтобус.
Крім того, у Межівській громаді Синельниківського району від удару БпЛА постраждав 44-річний чоловік, понівечені авто. У самому Синельниковому пошкоджена адмінбудівля.
По Грушівській громаді Криворізького району російські військові вдарили дроном, внаслідок чого постраждала інфраструктура.