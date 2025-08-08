Bloomberg: США і Росія готують угоду про припинення війни з визнанням здобутків Путіна в Україні

Остаточні умови все ще узгоджують і вони можуть змінитися.

США та Росія ведуть переговори щодо укладення угоди про припинення війни в Україні, яка фактично закріпить російську окупацію територій, захоплених під час повномасштабного вторгнення, пише Bloomberg.

За інформацією джерел агенції, переговори про умови можливої зустрічі між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним, що може відбутися вже наступного тижня, тривають. США намагаються отримати підтримку України та європейських союзників, проте результат залишається невизначеним.

Путін наполягає, щоб Україна передала під контроль Росії східні області і Крим, анексовані у 2014 році. Це означає, що Володимир Зеленський має віддати наказ про відведення військ з частини Луганської і Донецької областей, які наразі контролює Київ.

За угодою Росія має припинити наступальні дії на Херсонщині та в Запорізькій області, утримуючи контроль над уже зайнятими територіями, зазначають джерела. Однак остаточні умови все ще узгоджуються і можуть змінитися.

Домовленість також передбачає фактичне заморожування війни і відкриває шлях до припинення вогню та подальших переговорів щодо мирної угоди.