Bloomberg: США і Росія готують угоду про припинення війни з визнанням здобутків Путіна в Україні

Остаточні умови все ще узгоджують і вони можуть змінитися.

Bloomberg: США і Росія готують угоду про припинення війни з визнанням здобутків Путіна в Україні
Дональд Трамп і Володимир Путін
Фото: EPA/UPG

США та Росія ведуть переговори щодо укладення угоди про припинення війни в Україні, яка фактично закріпить російську окупацію територій, захоплених під час повномасштабного вторгнення, пише Bloomberg.

За інформацією джерел агенції, переговори про умови можливої зустрічі між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним, що може відбутися вже наступного тижня, тривають. США намагаються отримати підтримку України та європейських союзників, проте результат залишається невизначеним.

Путін наполягає, щоб Україна передала під контроль Росії східні області і Крим, анексовані у 2014 році. Це означає, що Володимир Зеленський має віддати наказ про відведення військ з частини Луганської і Донецької областей, які наразі контролює Київ.

За угодою Росія має припинити наступальні дії на Херсонщині та в Запорізькій області, утримуючи контроль над уже зайнятими територіями, зазначають джерела. Однак остаточні умови все ще узгоджуються і можуть змінитися.

Домовленість також передбачає фактичне заморожування війни і відкриває шлях до припинення вогню та подальших переговорів щодо мирної угоди.

  • Днями представник лідера США Стів Віткофф проводив у Москві переговори з Путіним.
  • Опісля відбулася розмова між Трампом і Зеленським, до якої приєдналися європейські лідери.
  • Також пройшла відеокоонференція Віткоффа з представниками України і партнерів щодо результатів перемовин із Путіним.
  • Тоді почалися з’являтися заяви як російської, так і американської сторін про підготовку до зустрічі лідерів України, РФ і США. 
  • У Білому домі під час спілкування із журналістами Дональд Трамп заперечно відповів на питання, чи повинен російський диктатор перед їхньою зустріччю спершу особисто провести переговори з Володимиром Зеленським. "Путін не повинен до мене зустрічатися із Зеленським", - заявив лідер США.
  • Джерела "Суспільного" в адміністрації президента США стверджують, що Білий дім наразі працює над організацією тристоронньої зустрічі за участі лідерів Штатів, Росії та України.
  • Одне з останніх повідомлень – зустріч Трампа і Путіна може відбутися наступного тижня у Римі. З цього приводу американський президент мав перемовини з главою уряду Італії Мелоні.
Теми: , , , ,
