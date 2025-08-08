Трамп: "Путін не повинен до мене зустрічатися із Зеленським"

У Білому домі під час спілкування із журналістами президент США Дональд Трамп заперечно відповів на питання, чи повинен російський диктатор Путін перед їхньою зустріччю спершу особисто провести переговори з Володимиром Зеленським.

Як пише Укрінформ, таким чином республіканець спростував інформацію про умову, яку активно поширювали ЗМІ, нібито знайомі з ходом російсько-американсько-українських перемовин.

Трамп додав, що "не любить тривалих очікувань" і вчергове навів статистику втрат у війні: вбитих окупантів за останній місяць, за його даними, стало на 14 тисяч більше.

У відповідь на запитання, чи є чинним дедлайн до 8 серпня, поставлений Путіну для припинення бойових дій, Трамп спершу попросив повторити, а згодом дещо хаотично сказав, що "це залежить від нього, побачимо, що він скаже, дуже розчарований".