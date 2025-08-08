​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
Трамп: "Путін не повинен до мене зустрічатися із Зеленським"

Президент заперечив твердження у ЗМІ про передумову особистих переговорів.

Трамп: "Путін не повинен до мене зустрічатися із Зеленським"
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

У Білому домі під час спілкування із журналістами президент США Дональд Трамп заперечно відповів на питання, чи повинен російський диктатор Путін перед їхньою зустріччю спершу особисто провести переговори з Володимиром Зеленським

Як пише Укрінформ, таким чином республіканець спростував інформацію про умову, яку активно поширювали ЗМІ, нібито знайомі з ходом російсько-американсько-українських перемовин. 

Трамп додав, що "не любить тривалих очікувань" і вчергове навів статистику втрат у війні: вбитих окупантів за останній місяць, за його даними, стало на 14 тисяч більше.

У відповідь на запитання, чи є чинним дедлайн до 8 серпня, поставлений Путіну для припинення бойових дій, Трамп спершу попросив повторити, а згодом дещо хаотично сказав, що "це залежить від нього, побачимо, що він скаже, дуже розчарований". 
