На Київщині все ще ліквідовують наслідки негоди

Роботи тривають на 17 лініях електропередач.

На Київщині все ще ліквідовують наслідки негоди
енергетики, фото ілюстративне
Фото: Укренерго

Енергетики продовжують ліквідовувати наслідки негоди в Київській області. Станом на 18:00 світло вже повернули до понад 130 тисяч домогосподарств.

Про це повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник.

«Роботи тривають на 17 лініях електропередач 10 кВ. Наразі без електропостачання залишаються 10 тисяч клієнтів, найбільше — у Бориспільському районі», — зазначив він.

Калашник додав, що бригади ДТЕК Київські регіональні електромережі працюють у посиленому режимі, а завершити всі відновлювальні роботи планується до кінця доби.
﻿
