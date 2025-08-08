Колеги Вікторії закликали владу і суспільство зробити все, щоб убивці Вікторії Рощиної були покарані.

Фото: LB.ua

Панахиду за Вікторією Рощиною відслужили в Михайлівському Золотоверхому монастирі.

Церемонія прощання відбулася і на Майдані Незалежності. Віддати шану Вікторії прийшли десятки людей - рідні та близькі, друзі, колеги.

За словами голови парламентського Комітету з питань свободи слова Ярослава Юрчишина, Вікторія була людиною, яка не знала слова «ні». Їй казали, що не треба їхати на окуповані території, але вона так розуміла свою місію.

Колеги-медійники закликали суспільство і владу зробити все можливе, щоб винні у загибелі Вікторії Рощиної були притягнуті до відповідальності.

Нагадаємо, 15 березня 2022 року окупанти викрали Вікторію Рощину в Бердянську, де вона готувала репортажі про воєнні дії на сході та півдні України. Її утримували 10 днів, потім звільнили.

Вдруге вона зникла на тимчасово окупованій території 3 серпня 2023 року. У травні 2024 року Росія вперше підтвердила, що утримує українську журналістку в полоні.

10 жовтня 2024-го стало відомо, що Вікторія Рощина померла під час етапування з Таганрога до Москви – її було включено до списків з обміну полоненими. За повідомленням Міноборони Росії, яке отримав батько Вікторії, вона померла 19 вересня. 11 жовтня Офіс Генпрокурора України заявив, що смерть журналістки Вікторії Рощиної в російському полоні розслідуватимуть як воєнний злочин, поєднаний з умисним вбивством.

Тіло Вікторії повернули наприкінці лютого.

Розслідування 12 ЗМІ із шести країн під керівництвом французького консорціуму журналістів Forbidden Stories показало, що тіло Рощиної повернули на батьківщину з численними слідами тортур. Про те, що Вікторію жорстоко катували, йдеться і у фільмі-розслідуванні “Слідства.Інфо” “Останнє завдання Віки”.

Керівнику СІЗО №2 російського міста Таганрог, який організував катування української журналістки, повідомили про підозру (заочно) за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України – жорстоке поводження з цивільним населенням, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Як зазначили прокурори, підозрюваний усвідомлював, що журналістка є цивільною особою, участь у збройному конфлікті не брала та має відповідний статус, гарантований їй міжнародним гуманітарним правом, однак свідомо порушив норми Женевської конвенції та інших міжнародних договорів.

Наразі встановлюються всі особи, причетні до злочинів стосовно української журналістки.

Президент України Володимир Зеленський посмертно нагородив журналістку Вікторію Рощину орденом Свободи.

Вікторії присвоїли правозахисну премію Homo homini, а також відзнаку конкурсу "Честь професії 2025" в спецномінації «За відданість професії за найтяжчих умов».

