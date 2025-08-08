Пентагон і НАТО створюють спільний рахунок для закупівлі зброї на користь України

Пентагон разом із НАТО розробляють новий механізм продажу зброї європейським союзникам, які потім передаватимуть її Україні, повідомляє CNN.
Цей механізм передбачає створення свого роду «банківського рахунку НАТО», на який союзники зможуть перераховувати кошти для закупівлі зброї у Штатів.
У межах такої схеми Україна буде надсилати до НАТО список необхідної техніки, а глава Об’єднаного командування США в Європі та операцій НАТО генерал Алексус Гринкевич визначатиме, чи достатньо озброєння є в американських запасах для продажу, перш ніж звертатися до європейських партнерів з пропозицією його придбати.
За словами джерел видання, союзники мають намір почати з інвестиції близько 10 мільярдів доларів у цей рахунок. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомляв, що союзники вже зобов’язалися надати понад 1 мільярд доларів на озброєння України.
Деякі країни Європи вже погодилися надсилати власні запаси безпосередньо в Україну, очікуючи на поповнення з американських запасів. Зокрема, минулого тижня США домовилися з Німеччиною про передачу Україні двох американських систем Patriot, які Німеччина купуватиме у Штатів як заміну.
Водночас співрозмовники зазначили, що діятиме політика Пентагону, описана в меморандумі Колбі, яка передбачає погодження постачань на найвищому рівні. Тобто без рішення президента США деякі постачання можуть бути заблоковані.
- У липні Дональд Трамп анонсував, що США надсилатимуть зброю для України, але платити за неї будуть європейські держави-члени НАТО.
- За інформацією агенції Reuters, між Штатами та їхніми союзниками у НАТО йдуть активні обговорення нового механізму постачання Україні військової допомоги, який передбачає оплату американського озброєння коштами європейських держав.
- Днями стало відомо, що Данія, Норвегія та Швеція профінансують на близько 486 мільйонів доларів пакет поставок обладнання та боєприпасів для нашої держави, закуплених у Штатів. Це відбудеться згідно з новою ініціативою НАТО "Пріоритетний перелік потреб України " (PURL).