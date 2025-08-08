Пентагон і НАТО створюють спільний рахунок для закупівлі зброї на користь України

Союзники мають намір почати з інвестиції близько 10 мільярдів доларів у цей рахунок.

Пентагон разом із НАТО розробляють новий механізм продажу зброї європейським союзникам, які потім передаватимуть її Україні, повідомляє CNN.

Цей механізм передбачає створення свого роду «банківського рахунку НАТО», на який союзники зможуть перераховувати кошти для закупівлі зброї у Штатів.

У межах такої схеми Україна буде надсилати до НАТО список необхідної техніки, а глава Об’єднаного командування США в Європі та операцій НАТО генерал Алексус Гринкевич визначатиме, чи достатньо озброєння є в американських запасах для продажу, перш ніж звертатися до європейських партнерів з пропозицією його придбати.

За словами джерел видання, союзники мають намір почати з інвестиції близько 10 мільярдів доларів у цей рахунок. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомляв, що союзники вже зобов’язалися надати понад 1 мільярд доларів на озброєння України.

Деякі країни Європи вже погодилися надсилати власні запаси безпосередньо в Україну, очікуючи на поповнення з американських запасів. Зокрема, минулого тижня США домовилися з Німеччиною про передачу Україні двох американських систем Patriot, які Німеччина купуватиме у Штатів як заміну.

Водночас співрозмовники зазначили, що діятиме політика Пентагону, описана в меморандумі Колбі, яка передбачає погодження постачань на найвищому рівні. Тобто без рішення президента США деякі постачання можуть бути заблоковані.