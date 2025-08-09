За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
У Тбілісі відбувся мітинг під гаслом "Війну розпочала Росія"

17-та річниця вторгнення росіян у Грузію.

У Тбілісі відбувся мітинг під гаслом "Війну розпочала Росія"
Мітинг у Тбілісі
Фото: NewsGeorgia

Біля будівлі уряду у столиці Грузії Тбілісі 8 серпня відбулася акція, присвячена 17-ій річниці початку російсько-грузинської війни.

Як пише "Укрінформ", участь у мітингу взяли кілька десятків людей. Головним гаслом стало "Війну розпочала Росія" - таким чином активісти відповіли на заяву прем'єр-міністра Іраклія Кобахідзе, який поклав провину за збройний конфлікт 2008 року не на Москву, а не тогочасну грузинську владу.

Урядову канцелярію під час протесту охороняв кордон поліціянтів. Проте акція відбувалася мирно, сутичок не зафіксовано. 

8 серпня 2008 року Росія вторглася у Грузію, вийшовши за межі так званої Південної Осетії, яка не підкорялася Тбілісі. Окупанти бомбардували грузинські міста та знищили увесь флот, включно з прикордонними кораблями. Внаслідок війни з грузинського боку загинули 413 людей, серед яких 177 солдатів.  
