Естонія планує взяти до 3,6 млрд євро оборонного кредиту

Купуватимуть зенітні ракети малої та середньої дальності, артилерійські снаряди, бойові машини піхоти та озброєння для ВМС.

кордон між Естонією і РФ
Фото: Delfi

Естонія за підтримки Європейської комісії планує отримати оборонний кредит обсягом від 2 до 3,6 мільярда євро для фінансування закупівель озброєння, пише ERR.

Планується придбати зенітні ракети малої та середньої дальності, артилерійські снаряди, бойові машини піхоти та озброєння для ВМС країни.

Естонське Міноборони вже подало до Єврокомісії попередню заявку, однак процес її розгляду перебуває на ранній стадії. Кредит можна буде отримати строком до 45 років, а завдяки підтримці ЄС розраховують на вигідніші умови. За підрахунками, різниця у відсоткових ставках між облігаціями Єврокомісії та Естонії становить близько 0,4%, що дозволить зекономити приблизно 4 мільйони євро на кожен мільярд щороку.

За словами представника Міноборони Калле Кірсса, оборонне обладнання планують купувати спільно з іншими країнами, як це вже було із системами ППО середньої дальності Iris-T, придбаними разом із Латвією та Німеччиною. У перший рік програми дозволені й окремі закупівлі. Однією з умов є те, що щонайменше дві третини комплектуючих мають бути вироблені в ЄС.

До кінця листопада уряд Естонії має подати до Єврокомісії детальний план проєктів, що фінансуватимуться за рахунок кредиту.
