Reuters: США готові до тристороннього саміту на Алясці за участю Зеленського і Путіна

Президент Дональд Трамп відкритий до проведення тристороннього саміту на Алясці з президентом України Володимиром Зеленським і президентом Росії Володимиром Путіним.
Про це пише Reuters з посиланням на заяву Білого дому.
Водночас, наразі Вашингтон готує зустріч лише з Володимиром Путіним. У Білому домі зазначили, що Путін сам звернувся з таким проханням.
- Європейські держави та Україна в суботу, 9 серпня, відповіли на план Путіна щодо припинення вогню контрпропозицією, яка, за їхніми словами, має слугувати основою для того, щоб майбутні переговори між президентом Трампом та очільником Кремля могли набрати обертів.
- Зустріч президентів США Дональда Трампа і РФ Володимира Путіна попередньо запланована на кінець наступного тижня.