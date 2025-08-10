За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
Reuters: США готові до тристороннього саміту на Алясці за участю Зеленського і Путіна

Однак наразі Вашингтон готує зустріч лише з Володимиром Путіним.

зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа у Гаазі 25 червня 2025 року
Фото: ОПУ

Президент Дональд Трамп відкритий до проведення тристороннього саміту на Алясці з президентом України Володимиром Зеленським і президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це пише Reuters з посиланням на заяву Білого дому.

Адміністрація президента США повідомила, що Дональд Трамп готовий до проведення тристороннього саміту на Алясці за участю президента України Володимира Зеленського та лідера РФ Володимира Путіна.

Водночас, наразі Вашингтон готує зустріч лише з Володимиром Путіним. У Білому домі зазначили, що Путін сам звернувся з таким проханням.

  • Європейські держави та Україна в суботу, 9 серпня, відповіли на план Путіна щодо припинення вогню контрпропозицією, яка, за їхніми словами, має слугувати основою для того, щоб майбутні переговори між президентом Трампом та очільником Кремля могли набрати обертів.
  • Зустріч президентів США Дональда Трампа і РФ Володимира Путіна попередньо запланована на кінець наступного тижня. 
