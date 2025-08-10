Reuters: США готові до тристороннього саміту на Алясці за участю Зеленського і Путіна

Однак наразі Вашингтон готує зустріч лише з Володимиром Путіним.

зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа у Гаазі 25 червня 2025 року

Президент Дональд Трамп відкритий до проведення тристороннього саміту на Алясці з президентом України Володимиром Зеленським і президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це пише Reuters з посиланням на заяву Білого дому.

Адміністрація президента США повідомила, що Дональд Трамп готовий до проведення тристороннього саміту на Алясці за участю президента України Володимира Зеленського та лідера РФ Володимира Путіна.

Водночас, наразі Вашингтон готує зустріч лише з Володимиром Путіним. У Білому домі зазначили, що Путін сам звернувся з таким проханням.