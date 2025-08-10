Останній паризький газетяр отримає нагороду від давнього покупця – Макрона

Останній паризький газетяр отримає одну із найвищих нагород, – Орден заслуг, від давнього покупця – президента Еммануеля Макрона.

Як пише ВВС, Алі Акбар, якому зараз 72 роки 50 років продає газети у Парижі і його називають останнім газетярем Франції. Він ходить вулицями Лівого берега французької столиці.

Тепер його офіційно відзначать за внесок у французьку культуру. Президент Емманюель Макрон, який ще студентом купував у нього газети, наступного місяця вручить йому Орден Заслуг — одну з найвищих нагород Франції.

"Коли я почав тут у 1973 році, у Парижі було 35–40 газетярів. Тепер я один...Зараз усе цифрове. Люди просто хочуть дивитися телефони", – розповів газетяр.

За його словами, зараз він продає щодня близько 30 примірників, а до епохи інтернету продавав по 80 газет лише за першу годину після виходу денного випуску.

Алі Акбар народився в Равалпінді, що у Пакистані. Наприкінці 1960-х вирушив до Європи, спершу прибувши в Амстердам, де влаштувався працювати на круїзному лайнері.

У 1972 році корабель пришвартувався у французькому місті Руан, а вже наступного року чоловік був у Парижі. У 1980-х отримав посвідку на проживання.