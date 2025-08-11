Трамп обмовився, що "їде в Росію" говорити з Путіним (оновлено)

Президент США Дональд Трамп заявив, що поїде до Росії на зустріч з російським президентом Владіміром Путіним 15 серпня.
Про це Трамп заявив на пресконференції у Вашингтоні.
"Знаєте, я їду до Путіна. Я їду до Росії в п'ятницю. Мені не подобається бути тут і говорити про те, якою небезпечною, брудною та огидною була ця колись прекрасна столиця", - сказав він.
Президент США також зазначив, що в межах переговорів він спробує повернути Україні "деякі важливі території".
"І будуть деякі обміни. Будуть деякі зміни в території... Ми збираємося змінити лінії фронту. Росія окупувала велику частину України. Вони окупували деякі дуже важливі території. Ми спробуємо повернути частину цієї території Україні", - сказав Трамп.
Президент США зауважив, що переговори будуть носити попередній характер, а після них будуть зустрічі у двосторонньому і тристоронньому форматах.
"Це пробна зустріч. Я скажу йому (Путіну, - ред.) завершити війну, сподіваюсь на конструктивний діалог... Наступна зустріч буде із Зеленським, або із Путіним та Зеленським. Спробую повернути частину території Україні", - додав Трамп.
При цьому він вкотре сказав, що це війна, якої не мало б статися та виказав незгоду з президентом України.
"Я ладнаю із Зеленським, але, знаєте, я не згоден з тим, що він зробив. Дуже, дуже сильно не згоден. Це війна, якої не повинно було бути", - заявив Трамп.
"Я можу піти і сказати: "Щасти вам". І це буде кінець. Не мені вирішувати, чи укладати угоду між РФ та Україною", - додав Трамп.
- Як відомо, 15 серпня в американському штаті Аляска планується зустріч Трампа з Путіним, яка стане першою зустріччю американського лідера з очільником Кремля після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
- На зустрічі, серед іншого, обговорюватимуться подальші варіанти дій для тиску на Росію. Крім того, планується обговорити підготовку можливих мирних переговорів та пов'язані з цим питання територіальних претензій і гарантій безпеки.
- Генсек НАТО Марк Рютте зазначив, що зустріч на Алясці стане тестом Росії на шляху до завершення війни в Україні.
- За інформацією ЗМІ, Кремль вимагає контролю над усією територією Донецької області в обмін на замороження фронту.
- Віцепрезидент США Джей Ді Венс також заявив, що у Вашингтоні працюють над організацією зустрічі президента України Володимира Зеленського і президента РФ Путіна. Однак, він зазначив, що "і росіяни, і українці, ймовірно, в кінцевому підсумку будуть незадоволені".