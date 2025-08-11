Свирденко: сьогодні Кабмін запропонував президенту звільнити Сергія Гайдая (оновлено)
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
У Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Трамп обмовився, що "їде в Росію" говорити з Путіним (оновлено)

Президент США зазначив, що в межах переговорів він спробує повернути Україні "деякі важливі території". 

Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявив, що поїде до Росії на зустріч з російським президентом Владіміром Путіним 15 серпня. 

Про це Трамп заявив на пресконференції у Вашингтоні.

"Знаєте, я їду до Путіна. Я їду до Росії в п'ятницю. Мені не подобається бути тут і говорити про те, якою небезпечною, брудною та огидною була ця колись прекрасна столиця", - сказав він.

Президент США також зазначив, що в межах переговорів він спробує повернути Україні "деякі важливі території". 

"І будуть деякі обміни. Будуть деякі зміни в території... Ми збираємося змінити лінії фронту. Росія окупувала велику частину України. Вони окупували деякі дуже важливі території. Ми спробуємо повернути частину цієї території Україні", - сказав Трамп.

Президент США зауважив, що переговори будуть носити попередній характер, а після них будуть зустрічі у двосторонньому і тристоронньому форматах.

"Це пробна зустріч. Я скажу йому (Путіну, - ред.) завершити війну, сподіваюсь на конструктивний діалог... Наступна зустріч буде із Зеленським, або із Путіним та Зеленським. Спробую повернути частину території Україні", - додав Трамп.

При цьому він вкотре сказав, що це війна, якої не мало б статися та виказав незгоду з президентом України.

"Я ладнаю із Зеленським, але, знаєте, я не згоден з тим, що він зробив. Дуже, дуже сильно не згоден. Це війна, якої не повинно було бути", - заявив Трамп.

"Я можу піти і сказати: "Щасти вам". І це буде кінець. Не мені вирішувати, чи укладати угоду між РФ та Україною", - додав Трамп.

  • Як відомо, 15 серпня в американському штаті Аляска планується зустріч Трампа з Путіним, яка стане першою зустріччю американського лідера з очільником Кремля після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
  • На зустрічі, серед іншого, обговорюватимуться подальші варіанти дій для тиску на Росію. Крім того, планується обговорити підготовку можливих мирних переговорів та пов'язані з цим питання територіальних претензій і гарантій безпеки.
  • Генсек НАТО Марк Рютте зазначив, що зустріч на Алясці стане тестом Росії на шляху до завершення війни в Україні.
  • За інформацією ЗМІ, Кремль вимагає контролю над усією територією Донецької області в обмін на замороження фронту.
  • Віцепрезидент США Джей Ді Венс також заявив, що у Вашингтоні працюють над організацією зустрічі президента України Володимира Зеленського і президента РФ Путіна. Однак, він зазначив, що "і росіяни, і українці, ймовірно, в кінцевому підсумку будуть незадоволені".
