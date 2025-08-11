Трамп обмовився, що "їде в Росію" говорити з Путіним (оновлено)

Президент США зазначив, що в межах переговорів він спробує повернути Україні "деякі важливі території".

Президент США Дональд Трамп заявив, що поїде до Росії на зустріч з російським президентом Владіміром Путіним 15 серпня.

Про це Трамп заявив на пресконференції у Вашингтоні.

"Знаєте, я їду до Путіна. Я їду до Росії в п'ятницю. Мені не подобається бути тут і говорити про те, якою небезпечною, брудною та огидною була ця колись прекрасна столиця", - сказав він.

Президент США також зазначив, що в межах переговорів він спробує повернути Україні "деякі важливі території".

"І будуть деякі обміни. Будуть деякі зміни в території... Ми збираємося змінити лінії фронту. Росія окупувала велику частину України. Вони окупували деякі дуже важливі території. Ми спробуємо повернути частину цієї території Україні", - сказав Трамп.

Президент США зауважив, що переговори будуть носити попередній характер, а після них будуть зустрічі у двосторонньому і тристоронньому форматах.

"Це пробна зустріч. Я скажу йому (Путіну, - ред.) завершити війну, сподіваюсь на конструктивний діалог... Наступна зустріч буде із Зеленським, або із Путіним та Зеленським. Спробую повернути частину території Україні", - додав Трамп.

При цьому він вкотре сказав, що це війна, якої не мало б статися та виказав незгоду з президентом України.

"Я ладнаю із Зеленським, але, знаєте, я не згоден з тим, що він зробив. Дуже, дуже сильно не згоден. Це війна, якої не повинно було бути", - заявив Трамп.

"Я можу піти і сказати: "Щасти вам". І це буде кінець. Не мені вирішувати, чи укладати угоду між РФ та Україною", - додав Трамп.