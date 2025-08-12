Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Світ

Аномальна спека повернулася в Південну Європу: в Італії померла дитина

"Червоний" рівень небезпеки для низки великих міст.

Аномальна спека повернулася в Південну Європу: в Італії померла дитина
Фото: EPA/UPG

У країнах Південної Європи фіксують нову хвилю екстремальної спеки: стовпчики термометрів сягають позначки у 44 градуси, що призводить до трагічних наслідків.

Як пише The Guardian, в Італії 4-річний хлопчик помер від теплового удару. Дитину знайшли без свідомості у сімейному автомобілі на Сардинії та гелікоптером терміново переправили до Рима. Але через пошкодження мозку врятували маленького пацієнта не вдалося.

У семи великих італійських містах через спеку оголосили "червоний" рівень небезпеки. Такі ж попередження надійшли жителям окремих регіонів Франції та Іспанії. На Балканах, зокрема у Хорватії, Албанії, Чорногорії та Сербії, вирують лісові пожежі. 
﻿
