У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
У Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
ЕксклюзивУ Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
Свирденко: сьогодні Кабмін запропонував президенту звільнити Сергія Гайдая (оновлено)
Свирденко: сьогодні Кабмін запропонував президенту звільнити Сергія Гайдая (оновлено)
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
РЖД у вогні
РЖД у вогні
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
ГоловнаСвіт

​Каллас: на Алясці Путін хоче пофотографуватися з Трампом і відтермінувати санкції

При цьому Європейський Союз сподівається на конкретні результати зустрічі.

​Каллас: на Алясці Путін хоче пофотографуватися з Трампом і відтермінувати санкції
Кая Каллас
Фото: EPA/UPG

Європейський Союз сподівається на конкретні результати після зустрічі президента США Дональда Трампа з очільником Кремля Володимиром Путіним, попри те, що той хоче "сфотографуватися з Трампом і відтермінувати санкції".

Про це заявила висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас в інтерв'ю Суспільному.

Вона також додала, що Сполучені Штати мають важелі впливу на Путіна, однак ці важелі потрібно використовувати мудро.

“Звичайно, ми сподіваємося на це, бо США явно мають важелі впливу на Росію. Це видно з того, що Путін зараз сідає за стіл переговорів, але зрозуміло, чого хоче Путін. Він хоче можливості сфотографуватися з президентом Трампом, найвпливовішою людиною на землі, а потім він хоче відтермінування загрози санкцій, щоб вдати, що веде переговори, щоб загрози більше не було. Результатом має бути безумовне припинення вогню, щоб могли розпочатися справжні переговори, переговори між Україною та Росією",- наголосила Каллас. 

Вона вважає, що Путін не налаштований серйозно на переговори, інакше на зустрічі також був би президент України.

"Президент Зеленський має бути частиною зустрічі, зрозуміло, що Путін не хоче, щоб він там був. А чому? Тому що він не серйозно налаштований на будь-які мирні переговори. Якби він був серйозним, він би хотів поговорити з Зеленським безпосередньо, бо війна йде в Україні, між Росією та Україною. Тож, щоб мати якісь результати чи реальні переговори, потрібно вести переговори з тими, кого це стосується, а саме з Україною, з президентом Зеленським", - сказала Каллас.

Що відомо про підготовку до зустрічі Трампа з Путіним

  • 8 серпня Трамп оголосив, що його зустріч із Путіним відбудеться 15 серпня 2025 року в американському штаті Аляска.
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова працювати разом із Трампом та міжнародними партнерами заради справедливого миру, але виключив будь-які територіальні поступки Росії.
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies