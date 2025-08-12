​Каллас: на Алясці Путін хоче пофотографуватися з Трампом і відтермінувати санкції

Європейський Союз сподівається на конкретні результати після зустрічі президента США Дональда Трампа з очільником Кремля Володимиром Путіним, попри те, що той хоче "сфотографуватися з Трампом і відтермінувати санкції".

Про це заявила висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас в інтерв'ю Суспільному.

Вона також додала, що Сполучені Штати мають важелі впливу на Путіна, однак ці важелі потрібно використовувати мудро.

“Звичайно, ми сподіваємося на це, бо США явно мають важелі впливу на Росію. Це видно з того, що Путін зараз сідає за стіл переговорів, але зрозуміло, чого хоче Путін. Він хоче можливості сфотографуватися з президентом Трампом, найвпливовішою людиною на землі, а потім він хоче відтермінування загрози санкцій, щоб вдати, що веде переговори, щоб загрози більше не було. Результатом має бути безумовне припинення вогню, щоб могли розпочатися справжні переговори, переговори між Україною та Росією",- наголосила Каллас.

Вона вважає, що Путін не налаштований серйозно на переговори, інакше на зустрічі також був би президент України.

"Президент Зеленський має бути частиною зустрічі, зрозуміло, що Путін не хоче, щоб він там був. А чому? Тому що він не серйозно налаштований на будь-які мирні переговори. Якби він був серйозним, він би хотів поговорити з Зеленським безпосередньо, бо війна йде в Україні, між Росією та Україною. Тож, щоб мати якісь результати чи реальні переговори, потрібно вести переговори з тими, кого це стосується, а саме з Україною, з президентом Зеленським", - сказала Каллас.

Що відомо про підготовку до зустрічі Трампа з Путіним