Розвідка: у липні Росія запустила по Україні рекордні 6,2 тисячі ударних безпілотників

Про це інформує Міноборони Британії з посиланням на звіт розвідки.

У британській розвідці зазначають, що РФ продовжує поєднуватися дронові атаки з ракетними, щоб ускладнити роботу української протиповітряної оборони.

"У липні 2025 року Росія запустила проти України приблизно 6200 безпілотних літальних апаратів, що є новим місячним рекордом, який перевищив приблизно 5600 запущених дронів у червні 2025 року", — йдеться у звіті.

Також у липні зафіксовано кілька щоденних рекордів використання дронів-камікадзе. При цьому значна кількість дронів-приманок використовувалася разом із безпілотниками, які мають боєголовки. Така тактика стала звичною для російських ударів по Україні.

Також, у розвідці додають, що російські бомбардувальники дальньої авіації зберегли свій оперативний темп та можливості після української операції "Павутина". У липні було зафіксовано сім комплексних ударів авіації, в результаті яких було запущено понад 70 боєприпасів.

Росія готова відповідати на українські удари безпілотниками по глибокому тилу РФ, як аналогічними заходами, так і за допомогою свого більш руйнівного застосування літаків дальньої авіації.