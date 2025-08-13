РЖД у вогні
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
У Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
Епіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Розвідка: у липні Росія запустила по Україні рекордні 6,2 тисячі ударних безпілотників

Це новий місячний рекорд, який перевищив приблизно 5600 запущених дронів у червні 2025.

Розвідка: у липні Росія запустила по Україні рекордні 6,2 тисячі ударних безпілотників
Фото: Сили оборони Півдня

У липні Росія встановила новий рекорд щодо ударів БпЛА по Україні — 6200 ударних безпілотників.

Про це інформує Міноборони Британії з посиланням на звіт розвідки.

У британській розвідці зазначають, що РФ продовжує поєднуватися дронові атаки з ракетними, щоб ускладнити роботу української протиповітряної оборони.

"У липні 2025 року Росія запустила проти України приблизно 6200 безпілотних літальних апаратів, що є новим місячним рекордом, який перевищив приблизно 5600 запущених дронів у червні 2025 року", — йдеться у звіті.

Також у липні зафіксовано кілька щоденних рекордів використання дронів-камікадзе. При цьому значна кількість дронів-приманок використовувалася разом із безпілотниками, які мають боєголовки. Така тактика стала звичною для російських ударів по Україні.

Також, у розвідці додають, що російські бомбардувальники дальньої авіації зберегли свій оперативний темп та можливості після української операції "Павутина". У липні було зафіксовано сім комплексних ударів авіації, в результаті яких було запущено понад 70 боєприпасів.

Росія готова відповідати на українські удари безпілотниками по глибокому тилу РФ, як аналогічними заходами, так і за допомогою свого більш руйнівного застосування літаків дальньої авіації.
