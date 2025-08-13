«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
​Уночі Росія атакувала Україну 49 безпілотниками і двома "Іскандерами"

ППО збила 32 "шахеди" і обидві ракети.

​Уночі Росія атакувала Україну 49 безпілотниками і двома "Іскандерами"
Мобільна бригада ППО на Київщині
Фото: Макс Требухов

У ніч на 13 серпня Росія атакувала Україну 49-ма ударними безпілотниками типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово (РФ), а також двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Курської обл. (РФ).

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

Ударними БпЛА атаковано Донеччину, Сумщину та Чернігівщину, ракетами – Полтавщину.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито або подавлено 34 цілі: 2 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 та 32 ворожі БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання 17 безпілотників на 15 локаціях.

  • Як повідомлялося, в ніч на 12 серпня російська армія завдала ракетно-дронового удару по території України. Зафіксували влучання 12 БпЛА та 3 ракет. ППО знешкодила 36 безпілотників. 
