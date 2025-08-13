Росіяни атакували поліцейських під час спроби евакуювати тіло загиблого цивільного на Херсонщині

Сьогодні, 13 серпня, у Херсонській області росіяни атакували поліцейських під час спроби евакуювати тіло загиблого цивільного.
Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.
Співробітники поліції виїхали на місце російського удару по цивільному автомобілю неподалік Новорайська, щоб евакуювати тіло загиблого чоловіка. Жінка, яка перебувала в автомобілі, померла у “швидкій”.
“У той час, коли правоохоронці помістили загиблого до броньованого автомобіля, вони помітили над собою ворожий дрон”, - розповіли в поліції.
БпЛА окупантів скинув вибуховий пристрій на дах поліцейського автомобіля. Внаслідок удару загарбників троє поліцейських отримали мінно-вибухові й закриті черепно-мозкові травми, контузії, у двох із них також зафіксовані осколкові поранення.
Наразі поліцейські перебувають під наглядом медиків.
- Сьогодні вранці російські військові атакували з безпілотника цивільний автомобіль на Херсонщині. В результаті загинули двоє людей.