Росіяни атакували поліцейських під час спроби евакуювати тіло загиблого цивільного на Херсонщині

У результаті троє поліцейських отримали травми.

Росіяни атакували поліцейських під час спроби евакуювати тіло загиблого цивільного на Херсонщині
Росіяни атакували поліцейських під час спроби евакуювати тіло загиблого цивільного
Фото: Поліція Херсонщини

Сьогодні, 13 серпня, у Херсонській області росіяни атакували поліцейських під час спроби евакуювати тіло загиблого цивільного.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

Співробітники поліції виїхали на місце російського удару по цивільному автомобілю неподалік Новорайська, щоб евакуювати тіло загиблого чоловіка. Жінка, яка перебувала в автомобілі, померла у “швидкій”.

“У той час, коли правоохоронці помістили загиблого до броньованого автомобіля, вони помітили над собою ворожий дрон”, - розповіли в поліції.

БпЛА окупантів скинув вибуховий пристрій на дах поліцейського автомобіля. Внаслідок удару загарбників троє поліцейських отримали мінно-вибухові й закриті черепно-мозкові травми, контузії, у двох із них також зафіксовані осколкові поранення.

Наразі поліцейські перебувають під наглядом медиків.

  • Сьогодні вранці російські військові атакували з безпілотника цивільний автомобіль на Херсонщині. В результаті загинули двоє людей. 
