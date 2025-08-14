Сьогодні з херсонського мікрорайону Корабел евакуювали всього 6 людей

Загалом за час евакуації з мікрорайону було вивезено 1641 громадянина.

Сьогодні, 14 серпня, станом на 18:00 з мікрорайону Корабел у Херсоні евакуювали 6 людей.

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько.

Загалом за час евакуації з мікрорайону було вивезено 1641 громадянина. Серед них - 56 дітей та 169 маломобільних.

Ярослав Шанько закликав жителів мікрорайону Корабел подбати про власну безпеку та тимчасово залишити територію. Він запевнив, що всім, хто евакуюється, надається підтримка з комфортним розселенням, оформленням статусу ВПО та інших виплат, а також безкоштовним виїздом до безпечних регіонів України.

“Відзавтра для жителів Херсонської громади запрацює єдиний контакт-центр Херсонщини, де можна залишити заявку на евакуацію та дізнатися всю інформацію”, - написав Шанько.

Номери контакт-центру:

0800-101-102

0800-330-951