Міноборони спростило закупівлю пікапів і списання майна для військових

Командирам дозволили самостійно затверджувати єдині акти списання, якщо вартість військового майна не перевищує 1,7 млн грн.

Міноборони спростило закупівлю пікапів бойовими підрозділами.

Про це повідомив очільник відомства Денис Шмигаль.

За його словами, військові частини зможуть купувати вживані транспортні засоби (пікапи, квадроцикли, мотоцикли) за спрощеною процедурою.

«Ціна визначатиметься на підставі експертного висновку або звіту про оцінку майна, що встановлює орієнтовну ринкову вартість», - додав міністр.

Також Шмигаль повідомив, що спрощують списання військового майна.

«Оновлений алгоритм дозволить командирам самостійно затверджувати єдині акти списання, якщо вартість військового майна не перевищує 1,7 млн грн. Строки списання також будуть скорочені. Буде урегульовано особливості списання безпілотників, боєприпасів та їх компонентів. Мінімізуємо бюрократичне навантаження на бойові підрозділи», - зазначив міністр.