Сили оборони: ворог захопив Попів Яр на Добропільському напрямку

Росіяни намагаються розширити зону контролю біля Нового Шахового.

Сили оборони: ворог захопив Попів Яр на Добропільському напрямку
Фото: Генштаб

На Добропільському напрямку російська армія окупувала Попів Яр, також ворог намагається розширити зону контролю біля Нового Шахового.

Про це інформує ОСУВ "Дніпро".

"На Добропільському напрямку окупаційна армія безуспішно атакувала підрозділи наших військ біля населених пунктів Затишок, Русин Яр, Полтавка та Володимирівка. Противник витіснив наші підрозділи та окупував Попів Яр", – ідеться у повідомленні. 

Також ворог намагається розширити зону контролю біля Нового Шахового, активізував наступ в бік Іванівки. Тривають заходи з ліквідації ворожих сил. 

На Сіверському напрямку противник окупував Івано-Дарʼївку.

На Покровському напрямку російська армія не полишає спроб блокувати Покровсько-Мирноградську агломерацію. Минулої доби відмічено наступальні дії в районах населених пунктів Родинське, Миролюбівка, Покровськ, Новоекономічне, Новоукраїнка, Звірове. 

Також з метою виходу на адмінкордон Донецької області противник атакував у районі Удачного та Дачного. Сили оборони стримують натиск, знищуючи переважаючі сили ворога.

  • У Генштабі повідомили, що за минулу добу на фронті відбулося 139 боєзіткнень.
