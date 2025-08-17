«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Партизани "АТЕШ" порушили логістику окупантів на Луганщині: постачання окупаційних військ на фронті призупинено

Порушене постачання техніки, боєприпасів та пального для російських військ.

Партизани "АТЕШ" порушили логістику окупантів на Луганщині: постачання окупаційних військ на фронті призупинено
Фото: АТЕШ

Агенти партизанського руху "АТЕШ" здійснили диверсію на залізничній гілці, яка з'єднує Ростовську область з північною частиною тимчасово окупованої Луганщини.

Про це партизанський рух "АТЕШ" повідомив у Telegram.

Внаслідок диверсії з ладу виведена релейна шафа, що спричинило зупинку руху поїздів, розповіли активісти. За даними руху "АТЕШ", порушене постачання техніки, боєприпасів та пального для російських військ.

"Внаслідок диверсії рух поїздів було порушено, що призвело до збоїв у доставці військових вантажів та паливно-мастильних матеріалів. Це створює серйозні труднощі для постачання окупаційних військ на лінії фронту та гальмує підготовку нових атак", – ідеться у повідомленні.
