ГоловнаСуспільствоВійна

Партизани "АТЕШ" спалили військовий електровоз на залізничних коліях у Брянську

Порушено логістику російських ешелонів із боєприпасами, технікою та паливом, які готувалися до відправки на Сумський напрямок.

Фото: АТЕШ

Агенти партизанського руху “Атеш” у Брянську на території Росії спалили військовий електровоз на залізничних коліях.

Про це партизанський рух "АТЕШ"повідомляє у Телеграмі.

“Наші агенти провели успішну диверсію у Брянську, завдавши точкового удару по критичному елементу ворожої залізничної логістики. Нами було знищено електровоз, який використовувався для перевезення військових вантажів”, – зазначають у повідомленні.

Брянськ є ключовим логістичним вузлом, що забезпечує постачання Північного угруповання окупантів та перекидання резервів до прикордонних областей.

"Знищення локомотива у цьому хабі створило суттєві проблеми у постачанні фронту, а саме порушено графіки руху ешелонів із боєприпасами, технікою та паливом, які готувалися до відправки на передову на Сумському напрямку", – додають у партизанському русі.

В "АТЕШ" наголошують, що ця операція доводить: тил ворога — це безпечна зона. Агенти партизанського руху "працюють у логістичних центрах Росії, порушуючи поставки, на яких тримається вся військова машина”, — додали партизани.
