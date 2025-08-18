Армія ворога за добу втратила 940 солдатів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.08.25 орієнтовно склали:

Про це повідомив Генштаб.

Упродовж доби Сили оборони знищили 940 окупантів, 2 ворожі танки, 5 бойових броньованих машин, 43 артилерійські системи, 1 РСЗВ та 116 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Від початку вторгнення російські війська втратили близько 1 070 890 осіб.

