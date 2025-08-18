Армія ворога за добу втратила 940 солдатів

Упродовж доби Сили оборони знищили 940 окупантів, 2 ворожі танки, 5 бойових броньованих машин, 43 артилерійські системи, 1 РСЗВ та 116 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.08.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 070 890 (+940) осіб
- танків – 11118 (+2) од
- бойових броньованих машин – 23148 (+5) од
- артилерійських систем – 31632 (+43) од
- РСЗВ – 1469 (+1) од
- засоби ППО – 1208 (+0) од
- літаків – 422 (+0) од
- гелікоптерів – 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 51685 (+157)
- крилаті ракети – 3558 (+0)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 58937 (+116)
- спеціальна техніка – 3942 (+0).