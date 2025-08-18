«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Війна

Армія ворога за добу втратила 940 солдатів

Від початку вторгнення російські війська втратили близько 1 070 890 осіб.

Армія ворога за добу втратила 940 солдатів
Ілюстративне фото
Фото: ДПСУ

Упродовж доби Сили оборони знищили 940 окупантів, 2 ворожі танки, 5 бойових броньованих машин, 43 артилерійські системи, 1 РСЗВ та 116 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Про це повідомив Генштаб. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.08.25 орієнтовно склали: 

  • особового складу – близько 1 070 890 (+940) осіб 
  • танків – 11118 (+2) од
  • бойових броньованих машин – 23148 (+5) од
  • артилерійських систем – 31632 (+43) од
  • РСЗВ – 1469 (+1) од
  • засоби ППО – 1208 (+0) од
  • літаків – 422 (+0) од
  • гелікоптерів – 340 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 51685 (+157)
  • крилаті ракети – 3558 (+0)
  • кораблі / катери – 28 (+0)
  • підводні човни – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 58937 (+116)
  • спеціальна техніка – 3942 (+0).

Фото: Генштаб
Дані уточнюються.
﻿
