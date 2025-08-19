Мерц: Путін готовий зустрітися із Зеленським

Очільник німецького уряду Фрідріх Мерц, який разом з іншими європейськими лідерами був присутній у Білому домі на перемовинах щодо російсько-української війни, підтвердив заяву Дональда Трампа про майбутню зустріч Президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Путіна.

Як пише The Guardian з посиланням на французьку агенцію France-Presse, Путін у телефонній розмові із Трампом нібито висловив готовність провести прямі особисті перемовини із Зеленським упродовж двох тижнів.

Водночас у Кремлі через підконтрольні ЗМІ офіційно говорять лише про згоду "розглянути ідею підвищення рівня представників української та російської сторони".