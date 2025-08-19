КТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
Суспільство

Свириденко: влітку із Донеччини і Дніпропетровщини евакуювали понад 52 тисячі людей

До кінця місяця у 15 областях і Києві підготують щонайменше 30 тисяч місць для евакуйованих українців.

Свириденко: влітку із Донеччини і Дніпропетровщини евакуювали понад 52 тисячі людей
евакуйовані українці у центрі в Павлограді на Дніпропетровщині
Фото: телеграм-канал Юлії Свириденко

У центр в Павлограді влітку із Донеччини і Дніпропетровщини евакуювали понад 52 тисячі людей. Серед них тисячі дітей і сотні маломобільних груп населення.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Вона зауважила, що центр працює на межі можливостей і його будуть розвантажувати.

«Щоб розвантажити центр, відкриваємо нові транзитні пункти у Лозовій та Волоському. До кінця місяця у 15 областях і Києві буде підготовлено щонайменше 30 тисяч місць, у тому числі для маломобільних людей. Укрзалізниця щодня перевозить тисячі евакуйованих додатковими вагонами. Я дала необхідні доручення залученим міністерствам і службам — від розгортання нових центрів до підготовки інфраструктури до зими», - повідомила глава уряду.

  • Днями регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Донецької області оголосила обов'язкову евакуацію у низці населених пунктів Донеччини.
  • Також цього місяця Міністерство юстиції розпочало евакуацію двох виправних колоній і слідчого ізолятора в Запорізькій області після загибелі людей у Біленьківській виправній колонії №99.
﻿
