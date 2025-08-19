Свириденко: влітку із Донеччини і Дніпропетровщини евакуювали понад 52 тисячі людей

До кінця місяця у 15 областях і Києві підготують щонайменше 30 тисяч місць для евакуйованих українців.

евакуйовані українці у центрі в Павлограді на Дніпропетровщині

У центр в Павлограді влітку із Донеччини і Дніпропетровщини евакуювали понад 52 тисячі людей. Серед них тисячі дітей і сотні маломобільних груп населення.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Вона зауважила, що центр працює на межі можливостей і його будуть розвантажувати.

«Щоб розвантажити центр, відкриваємо нові транзитні пункти у Лозовій та Волоському. До кінця місяця у 15 областях і Києві буде підготовлено щонайменше 30 тисяч місць, у тому числі для маломобільних людей. Укрзалізниця щодня перевозить тисячі евакуйованих додатковими вагонами. Я дала необхідні доручення залученим міністерствам і службам — від розгортання нових центрів до підготовки інфраструктури до зими», - повідомила глава уряду.