На Миколаївщині горіли 48 гектарів лісу

На Миколаївщині рятувальники спільно із лісівниками загасили лісову пожежу, яка виникла в Андріївському урочищі площею 48 гектарів.

Про це повідомляє філія "Південний лісовий офіс".

"Займання сталося в Андріївському лісовому урочищі. Внаслідок пожежі постраждало 48 гектарів лісових масивів. Спочатку вогонь спалахнув в населеному пункті Андріївка. Причиною стала людська необережність", — ідеться у повідомленні.

Фото: "Південний лісовий офіс"

Через сильний вітер та високу температуру повітря вогонь поширився на території ДП "Ліси України".Лісівники залучили до гасіння пожежі 30 чоловік та 9 одиниць пожежної техніки.

Спільно з працівниками Державної служби з надзвичайних ситуацій пожежу локалізували, а згодом ліквідували.

Від початку серпня на землях лісогосподарського призначення філії "Південний лісовий офіс" виникло 14 лісових пожеж — у межах Одеського, Вознесенського, Херсонського, Балтського та Баштанського надлісництв. Загальна площа займань становить 86,7 га, більшість — хвойні насадження.

Фото: "Південний лісовий офіс"

Південні регіони України є найбільш уразливими до пожеж через аномальну спеку та регулярні обстріли росіян. Найбільша кількість займань виникає через людську недбалість.