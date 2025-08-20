На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
КТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
На Миколаївщині горіли 48 гектарів лісу

Південні регіони України є найбільш уразливими до пожеж через аномальну спеку та регулярні обстріли росіян. 

На Миколаївщині горіли 48 гектарів лісу
Фото: "Південний лісовий офіс"

На Миколаївщині рятувальники спільно із лісівниками загасили лісову пожежу, яка виникла в Андріївському урочищі площею 48 гектарів.

Про це повідомляє філія "Південний лісовий офіс".

"Займання сталося в Андріївському лісовому урочищі. Внаслідок пожежі постраждало 48 гектарів лісових масивів. Спочатку вогонь спалахнув в населеному пункті Андріївка. Причиною стала людська необережність", — ідеться у повідомленні.

Фото: "Південний лісовий офіс"

Через сильний вітер та високу температуру повітря вогонь поширився на території ДП "Ліси України".Лісівники залучили до гасіння пожежі 30 чоловік та 9 одиниць пожежної техніки.

Спільно з працівниками Державної служби з надзвичайних ситуацій пожежу локалізували, а згодом ліквідували.

Від початку серпня на землях лісогосподарського призначення філії "Південний лісовий офіс" виникло 14 лісових пожеж — у межах Одеського, Вознесенського, Херсонського, Балтського та Баштанського надлісництв. Загальна площа займань становить 86,7 га, більшість — хвойні насадження.

Фото: "Південний лісовий офіс"

Південні регіони України є найбільш уразливими до пожеж через аномальну спеку та регулярні обстріли росіян. Найбільша кількість займань виникає через людську недбалість. 
﻿
