Росіяни обстріляли Нікопольщину, пошкоджено будинки і є загоряння

Російські військові впродовж дня 21 серпня обстрілювали Нікопольський район безпілотниками та артилерією.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"По Нікопольщині протягом дня ворог бив безпілотниками та артилерією. Вибухи лунали у Нікополі, Марганецькій, Мирівській, Покровській – міській і сільській – громадах", - написав він у Telegram.

Пошкоджені два приватні будинки, багатоповерхівка, інфраструктура. Зайнялася суха трава.

"За уточненою інформацією, через ранкові удари FPV-дронами по Межівській громаді Синельниківського району виникли пожежі. Загорілися 2 приватні оселі", - додав голова ОВА.

Як повідомлялося, 19 серпня росіяни з артилерії обстріляли Нікополь. Загинула людина, ще одна поранена.