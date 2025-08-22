Росіяни поранили трьох людей у Краматорську

Окупанти завдали ударів по приватному сектору, там пролунало близько 10 вибухів.

Три людини були поранені внаслідок російських обстрілів Краматорська.

Про це повідомив керівник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його словами, росіяни завдали ударів по приватному сектору, там пролунало близько 10 вибухів.

«Серед поранених двоє доставлені до травматології у стані середньої важкості, один має легкі поранення. Пошкоджено численні будинки — остаточні наслідки встановлюємо», - додав очільник області.

Філашкін закликав жителів регіону евакуйовуватися.