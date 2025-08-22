На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
Росіяни поранили трьох людей у Краматорську

Окупанти завдали ударів по приватному сектору, там пролунало близько 10 вибухів.

Росіяни поранили трьох людей у Краматорську
наслідки російського обстрілу Краматорська 22 серпня 2025 року
Фото: Telegram/Вадим Філашкін

Три людини були поранені внаслідок російських обстрілів Краматорська.

Про це повідомив керівник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його словами, росіяни завдали ударів по приватному сектору, там пролунало близько 10 вибухів.

«Серед поранених двоє доставлені до травматології у стані середньої важкості, один має легкі поранення. Пошкоджено численні будинки — остаточні наслідки встановлюємо», - додав очільник області.

Філашкін закликав жителів регіону евакуйовуватися.
