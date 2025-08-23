​Близько 237 тисяч людей потребують евакуації із небезпечних регіонів

Серед них є майже 17 200 дітей.

Близько 237 тисяч людей, які проживають в небезпечних зонах, потребують евакуації. Серед них – майже 17 200 дітей. З 1 червня по 22 серпня 2025 року з Донецької та Дніпротровської областей вивезли вже понад 64 тисячі осіб.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства розвитку громад та територій України.

Транзитний пункт у Павлограді є одним із ключових для евакуації. Наприклад, 21 серпня через цей пункт пройшло 233 особи, а станом на ранок 22 серпня там залишалася 91 людина.

Також працює новий пункт у Лозовій на Харківщині, а також починає роботу ще один у Волоському на Дніпропетровщині. Транзитний пункт у Лозовій може прийняти 244 людини, і за три доби його роботи уже 224 людини отримали комплексну допомогу у цьому пункті. Йдеться про грошові виплати (10800 грн), продуктові та гігієнічні набори, а також медичну, психологічну та юридичну підтримку. Нещодавно у транзитному пункті перебували 17 людей. Усі інші – вирушили углиб країни у місця тимчасового розміщення.

За словами віце-прем’єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби, кожна область, з якої проводиться евакуація у безпечніші регіони, має партнерську – приймаючу область.

"Наразі Рівненська, Кіровоградська та Київська області уже приймають евакуйованих. Вінницька і Полтавська готуються до прийому внутрішньо переміщених осіб у разі потреби. Ми переформатовуємо роботу транзитних пунктів так, щоб вони виконували виключно тимчасову функцію, і люди могли переміститися у безпечніші регіони впродовж доби", – зазначив міністр.

Продовжують курсувати евакуаційні потяги з додатковими вагонами. З 15 серпня понад 430 людей евакуювалися до Києва, Львова та Рівне, наступні маршрути уже заплановані, додаткові евакуаційні вагони виділені.

Укрзалізниця працюватиме над розширенням евакуаційних напрямків: потяги можуть вирушати з Павлограда та Дніпра на Полтаву, Одесу, Черкаси і Кіровоград.

Наразі працюють над організацією місць тимчасового розміщення для 2000 маломобільних осіб. Додатково необхідно забезпечити пряме транспортування маломобільних людей, що потребують медичної допомоги, з евакуаційних пунктів до спеціалізованих лікарень.