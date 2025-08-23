Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
ГоловнаСуспільствоЖиття

​Близько 237 тисяч людей потребують евакуації із небезпечних регіонів

Серед них є майже 17 200 дітей. 

​Близько 237 тисяч людей потребують евакуації із небезпечних регіонів
Фото: надано Павлоград Карітас України

Близько 237 тисяч людей, які проживають в небезпечних зонах, потребують евакуації. Серед них – майже 17 200 дітей.  З 1 червня по 22 серпня 2025 року з Донецької та Дніпротровської областей вивезли вже понад 64 тисячі осіб.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства розвитку громад та територій України.  

Транзитний пункт  у Павлограді є одним із ключових для евакуації. Наприклад, 21 серпня через цей пункт пройшло 233 особи, а станом на ранок 22 серпня там залишалася 91 людина.

Також працює  новий пункт у Лозовій на Харківщині, а також починає роботу ще один у Волоському на Дніпропетровщині. Транзитний пункт у Лозовій може прийняти 244 людини, і за три доби його роботи уже 224 людини отримали комплексну допомогу у цьому пункті. Йдеться про грошові виплати (10800 грн), продуктові та гігієнічні набори, а також медичну, психологічну та юридичну підтримку. Нещодавно у транзитному пункті перебували 17 людей. Усі інші – вирушили углиб країни у місця тимчасового розміщення.

За словами віце-прем’єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби, кожна область, з якої проводиться евакуація у безпечніші регіони, має партнерську – приймаючу область. 

"Наразі Рівненська, Кіровоградська та Київська області уже приймають евакуйованих. Вінницька і Полтавська готуються до прийому внутрішньо переміщених осіб у разі потреби. Ми переформатовуємо роботу транзитних пунктів так, щоб вони виконували виключно тимчасову  функцію, і люди могли переміститися у безпечніші регіони впродовж доби", – зазначив міністр. 

Продовжують курсувати евакуаційні потяги з додатковими вагонами. З 15 серпня понад 430 людей евакуювалися до Києва, Львова та Рівне, наступні маршрути уже заплановані, додаткові евакуаційні вагони виділені. 

Укрзалізниця працюватиме над розширенням евакуаційних напрямків: потяги можуть вирушати з Павлограда та Дніпра на Полтаву, Одесу, Черкаси і Кіровоград. 

Наразі працюють над організацією місць тимчасового розміщення для 2000 маломобільних осіб. Додатково необхідно забезпечити пряме транспортування маломобільних людей, що потребують медичної допомоги, з евакуаційних пунктів до спеціалізованих лікарень.

  • Уже тиждень у транзитному шелтері в Павлограді Дніпропетровської області фіксують рекордну кількість евакуйованих людей з Покровського напрямку. Оскільки ресурсів хабу недостатньо, у Дніпропетровській і Харківській областях запрацювали ще два транзитні шелтери. Проте проблема з перевантаженням транзитних центрів значно глибша. Яка ситуація нині і чому, читайте у матеріалі LB.ua.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies